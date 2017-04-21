Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан

Были затронуты вопросы образования и здравоохранения, развития социальной и спортивной инфраструктуры. По итогам приёма Правительству РБ, республиканским министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.

Так, житель села Караидель, председатель Совета ветеранов Караидельского района Ринат Абзалов обеспокоен возможной передачей функций Республиканского центра социальной поддержки населения (РЦСПН) Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных слуг (МФЦ) в рамках пилотного проекта, реализуемого в ряде районов республики. При этом, по его словам, жители пожилого возраста, могут столкнуться с трудностями, так как специалисты РЦСПН, обслуживая около половины населения района, попутно консультируют их по многим вопросам, связанным с оформлением документов. Функционал же МФЦ направлен только на прием у граждан пакета документов в рамках конкретной услуги.

— Для пожилых людей очень важно общение и разъяснение, — пояснил Ринат Абзалов. — Многие не имеют возможности пользоваться компьютером, не умеют пользоваться электронной информацией.

Глава Башкортостана поддержал позицию пенсионера.

— Пилотный проект должен завершиться 30 июня, но пока из районов много жалоб. Всё передать МФЦ — это неправильно, — отметил Рустэм Хамитов. — Думаю, что ликвидации центра не будет, потому что экономия небольшая, а люди страдают.

Руководитель региона дал поручение Премьер-министру проанализировать процесс по передаче функций РЦСПН и принять меры по недопущению возможного ограничения прав граждан в области социальной поддержки.

Также Ринат Абзалов попросил Главу республики о помощи инвалидам района, их около 1 900 человек. Поскольку инвалидность нужно регулярно подтверждать, для этого необходимо ездить в Бирск, несмотря на то, что многим из них тяжело передвигаться.

— Нельзя ли возобновить выездную работу комиссий или организовать централизованные поездки для инвалидов района? — поинтересовался пенсионер.

Ещё один вопрос — это установление квоты для жителей районов на обследование в Республиканском кардиологическом центре. Разобраться в ситуации Рустэм Хамитов поручил Минздраву республики.

Уфимки Юлия Кожевникова и Елена Чувашаева, представляющие автономную некоммерческую организацию помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра «Рассвет», обратились к Главе республики с просьбой оказать поддержку в части утверждения нормативов финансового обеспечения прав на получение образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. На сегодняшний день норматив для таких детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам в общеобразовательных классах, отсутствует.

По мнению обратившихся, республике важно изучить положительный мировой и российский опыт подхода к этому вопросу как в области правового регулирования, так и с точки зрения внедрения различных методик развития и социальной адаптации.

— Всё, что сейчас предлагается — это коррекционное образование в специальных детсадах и школах, — рассказала Юлия Кожевникова. — Но реально будущего у таких детей нет, их очень трудно обучить профессии.

Юлия Кожевникова и Елена Чувашаева рассказали Главе республики о планах реализации пилотного проекта создания ресурсных классов в школах и ресурсных групп в детских садах. Дети с отклонениями зачисляются в обычные классы, но для них создаются специальные зоны, позволяющие постепенно адаптироваться в обществе. Для реализации проекта нужны специалисты, которые смогут применять новые методики. В России есть подобный опыт, его нужно распространять. Необходимы финансы на подготовку педагогов, оборудование специальных помещений в учебных заведениях.