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15:46 (мск), источник: Volga News

Анонсированная протестная демонстрация по пр. Ленина в Самаре не согласована мэрией

Анонсированная на воскресенье, 23 апреля, протестная демонстрация с шествием от музея «Самара космическая» по проезжей части пр. Ленина до площади Героев 21-й армии не согласована мэрией Самары.

Как пояснил руководитель департамента общественных и внешних связей горадминистрации Сергей Самарцев, судом было предложено согласовать один из трех маршрутов для демонстрантов. Однако маршрут, проходящий по пр. Ленина, как и еще один из предложенных на согласование маршрутов, пролегают через дороги, активно используемые в том числе общественным транспортом. Это создаст значительные неудобства для горожан.

«По решению Ленинского райсуда нам предложили согласовать один из трех маршрутов для демонстрации. Администрация рассмотрела и предложила единственный возможный из них на сегодня маршрут. Распространяемая информация о согласовании маршрута от площади Козлова до площади Героев 21-й армии, не соответствует действительности. Администрация города обращается к жителям и просит их не идти на поводу у организаторов, это чревато негативными последствиями», — сообщил Самарцев.

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