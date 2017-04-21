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15:15 (мск), источник: 365info.kz

Назначен вице-министр национальной экономики

Постановлением правительства РК Бакенов Ернар назначен вице-министром национальной экономики.

Источник: 365info.kz

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бакенов Ернар Багытжанулы родился 25 октября 1974 года в Караганде. В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «Экономика».

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Трудовую деятельность начал в 1996 году в Ленинском районном филиале Народного банка Караганды с должности контролёра-кассира. С 1997 по 2007 годы работал на должностях ведущего, главного инспектора, начальника отдела организации контроля таможенного оформления Таможенного комитета Министерства государственных доходов РК.

С 2008 по 2012 годы работал в АО «Центр развития торговой политики» на должностях главного эксперта, заместителя директора, директора департамента анализа внешнеторговой политики и развития торговли. С 2012 по апрель 2017 года возглавлял департамент международной экономической интеграции МНЭ РК. Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), медалью «Ерен еңбегі үшін» (2014), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

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