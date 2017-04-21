Назначен вице-министр национальной экономики
Постановлением правительства РК Бакенов Ернар назначен
Постановлением правительства РК Бакенов Ернар назначен
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Трудовую деятельность начал в 1996 году в Ленинском районном филиале Народного банка Караганды с должности
С 2008 по 2012 годы работал в АО «Центр развития торговой политики» на должностях главного эксперта, заместителя директора, директора департамента анализа внешнеторговой политики и развития торговли. С 2012 по апрель 2017 года возглавлял департамент международной экономической интеграции МНЭ РК. Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), медалью «Ерен еңбегі үшін» (2014), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).