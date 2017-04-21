Депутат Голушко пока не комментирует обыски в «Акции» и «Омскгоргазе»

Так, экс-сенатор, а ныне депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко не отвечает на телефонные звонки и никак не стремится прокомментировать ситуацию с повышенным вниманием силовиков к своим предприятиям. Пресс-секретарь слуги народа Ольга Боровская также не выходит на связь.

Напомним, что сегодняшние обыски и выемки документов стали большой неожиданностью даже для вечно осведомленной омской прессы. Силовики нагрянули в головной офис «Акции» по адресу: улица Интернациональная, д. 14. В том же здании находится и приемная председателя Совета директоров компании, по совместительству депутата Заксобрания региона Сергея Калинина.

Следственный комитет и бойцы СОБРа наведались и на улицу Красных Зорь, д. 19, где расположен головной офис «Омскгоргаза». Стало известно, что у силовиков при себе оказались предписания об обыске каждого этажа, согласно которым необходимо найти «документы по аренде газопроводов и иные документы», что, по сути, значит, что следком будет искать любую подозрительную информацию, связанную с деятельностью детищ омских депутатов.