Депутат Голушко пока не комментирует обыски в «Акции» и «Омскгоргазе»
Скандальные обыски и выемки документов в детищах омских депутатов Сергея Калинина и Андрея Голушко АО «Омскгоргаз» и Холдинговой компании «Акция» закончены.
Скандальные обыски и выемки документов в детищах омских депутатов Сергея Калинина и Андрея Голушко АО «Омскгоргаз» и Холдинговой компании «Акция» закончены.
Однако сами владельцы фирм продолжают отмалчиваться и избегать внимания прессы.
Так,
Напомним, что сегодняшние обыски и выемки документов стали большой неожиданностью даже для вечно осведомленной омской прессы. Силовики нагрянули в головной офис «Акции» по адресу: улица Интернациональная, д. 14. В том же здании находится и приемная председателя Совета директоров компании, по совместительству депутата Заксобрания региона Сергея Калинина.
Следственный комитет и бойцы СОБРа наведались и на улицу Красных Зорь, д. 19, где расположен головной офис «Омскгоргаза». Стало известно, что у силовиков при себе оказались предписания об обыске каждого этажа, согласно которым необходимо найти «документы по аренде газопроводов и иные документы», что, по сути, значит, что следком будет искать любую подозрительную информацию, связанную с деятельностью детищ омских депутатов.