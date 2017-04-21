Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Кремль ответил на прогнозы о назначении Кудрина вместо Медведева
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
14«Дарю тебе звезду»
8Возвращение христиан в Каракош
14:56 (мск), источник: СуперОмск

Депутат Голушко пока не комментирует обыски в «Акции» и «Омскгоргазе»

Скандальные обыски и выемки документов в детищах омских депутатов Сергея Калинина и Андрея Голушко АО «Омскгоргаз» и Холдинговой компании «Акция» закончены.

Однако сами владельцы фирм продолжают отмалчиваться и избегать внимания прессы.

Так, экс-сенатор, а ныне депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко не отвечает на телефонные звонки и никак не стремится прокомментировать ситуацию с повышенным вниманием силовиков к своим предприятиям. Пресс-секретарь слуги народа Ольга Боровская также не выходит на связь.

Читайте также
Опубликована видеозапись обыска в «Омскгоргазе»

Напомним, что сегодняшние обыски и выемки документов стали большой неожиданностью даже для вечно осведомленной омской прессы. Силовики нагрянули в головной офис «Акции» по адресу: улица Интернациональная, д. 14. В том же здании находится и приемная председателя Совета директоров компании, по совместительству депутата Заксобрания региона Сергея Калинина.

Следственный комитет и бойцы СОБРа наведались и на улицу Красных Зорь, д. 19, где расположен головной офис «Омскгоргаза». Стало известно, что у силовиков при себе оказались предписания об обыске каждого этажа, согласно которым необходимо найти «документы по аренде газопроводов и иные документы», что, по сути, значит, что следком будет искать любую подозрительную информацию, связанную с деятельностью детищ омских депутатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
АМКУ попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь