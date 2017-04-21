Прокуроры лишают водительских прав и арестовывают неплательщиков алиментов

По словам прокурора области Ерната Сыбанкулова, это вопиющие цифры, поэтому органы региональной прокуратуры «ориентированы на принятие самых жестких мер к таким должникам». По информации прокуратуры Жамбылской области, с прошлого года 91 должник по алиментам привлечен к административной ответственности, 55 из них были арестованы, 36 выплатили штрафы, семь должников привлечены к уголовной ответственности, лишены прав на вождение автомобильными средствами 175 должников.

Сейчас в регионе на исполнении у судебных исполнителей находится 12 337 исполнительных документов по взысканию алиментов, общая сумма задолженности по которым составляет более 880 миллионов тенге.

«8 ноября 2016 года начато уголовное дело по статье 139, части 1 УК РК “Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)” в отношении должника Ибраева Б. за длительное неисполнение решения суда, сумма долга по алиментам составила свыше двух миллионов тенге. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде должник все-таки нашел деньги на содержание своих детей, и суд прекратил в отношении него уголовное дело в порядке медиации», — говорится в сообщении.

Также постановлением Меркенского районного суда от 19 апреля мужчина за имеющуюся задолженность по алиментам на сумму более 700 тысяч тенге был арестован на трое суток. В другом случае в этом же районе решением суда мужчина не только получил арест, но и был лишен права управления транспортными средствами.

«Вообще лишение права управления автотранспортными средствами является весьма эффективным средством влияния на должников, — отметил Ернат Сыбанкулов. — Денег на детей нет, но лиши человека права вождения автомобиля, средства тут же находятся, должник делает все возможное для выплаты долга перед своими детьми, чтобы вернуть свое право на вождение автомобиля. Есть, конечно, и добросовестные должники, которые ввиду трудной жизненной ситуации, отсутствия постоянной работы не могут платить алименты, однако и в этом случае мы нашли решение — по договоренности с центром занятости населения области с прошлого года мы помогли найти работу 195 должникам, теперь они работают и платят алименты. Еще 873 человека на стадии трудоустройства».

В прокуратуре отметили, что за наличие задолженности по алиментам сейчас в ускоренном порядке принимаются меры к аресту имущества должников, то есть на дома, квартиры, автомобили должников накладывается арест, если в установленный срок он не найдет средства, то это имущество будет реализовано на торгах. Более того, должники лишаются права выезда за пределы страны, а также центры обслуживания населения могут им отказать в предоставлении услуг, к примеру, должник не сможет получить даже адресную справку, справку о наличии имущества и так далее.