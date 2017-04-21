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18:37 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода отменит 25 частных маршрутов

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте администрации города, планируется отмена 25 частных маршрутов:

Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-81, Т-115. Вместо них планируется ввести 22 новых маршрута. Документ до 19 мая 2017 года должен пройти оценку регулирующего воздействия.

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