Администрация Нижнего Новгорода отменит 25 частных маршрутов
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте администрации города, планируется отмена 25 частных маршрутов:
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте администрации города, планируется отмена 25 частных маршрутов:
Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-81, Т-115. Вместо них планируется ввести 22 новых маршрута. Документ до 19 мая 2017 года должен пройти оценку регулирующего воздействия.