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16:49 (мск), источник: ТАСС

Экс-премьер Японии: Крым развивается вопреки антироссийским санкциям

Санкционная политика в отношении Крыма противоречит общепринятым демократическим принципам, считает Юкио Хатояма.

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Республика Крым продолжает развиваться и добиваться успехов, несмотря на упрямое продолжение политики антироссийских санкций. Об этом говорится в приветствии бывшего премьер-министра Японии Юкио Хатояма (2009 — 2010 гг.).

«Крым продолжает добиваться достижений, несмотря на упрямое продолжение политики неразумных экономических санкций, введенных США и другими странами Запада, — заявил он. — Эта политика откровенно игнорирует и искажает исторические факторы и реалии, не говоря уже о том, что она противоречит общепринятым демократическим принципам».

«Вы достигли выдающихся успехов, морские порты Крыма привлекают к себе все большее внимание, — указал политик. — Я надеюсь, что все те препятствия, которые мешают развитию полуострова, будут устранены как можно быстрее».

Хатояма так же подтвердил свое намерение в ближайшее время снова посетить Крым. Его прошлый визит на полуостров состоялся в 2015 году.

Ялтинский международный экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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