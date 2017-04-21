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16:28 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Депутаты обучат нижегородцев, как вести себя при инсульте

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин провел выездное совещание в Региональном Сосудистом центре.

Депутаты обучат нижегородцев правильному поведению при инсульте.

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин провел выездное совещание в Региональном Сосудистом центре на базе городской больницы № 13 в Автозаводском районе. Врачи рассказала депутатам о том, как нужно вести себя при первых признаках инсульта и о том, как больные проходят лечение.

«Я очень рад, что сегодня к нам в больницу пришли депутаты городской Думы. Вся работа, которую вы видели — это одна сторона медали, но есть вторая сторона — это работа с населением по профилактике инсультов и инфарктов. Я хочу, чтобы этим занимались наши депутаты, не как врачи, а как передаточное звено между врачами и населением. Это самая главная задача сегодняшней встречи», — заявил главный врач городской клинической больницы № 13 Александр Разумовский.

Специалисты провели депутатов по маршруту больного, который поступает в Сосудистый центр, после этого каждый получил информационный пакет о методах профилактики и лечения болезни. Депутаты намерены рассказывать своим избирателям о том, как нужно действовать в экстренной ситуации.

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