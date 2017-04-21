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16:29 (мск), источник: 112.ua

Порошенко потерял позиции в рейтинге самых богатых украинцев

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по итогам 2016 года вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов.

Источник: 112.ua

Президент Украины и владелец компании Roshen Петр Порошенко по итогам 2016 года сместился с восьмого на 10-е место в рейтинге 100 самых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус», его состояние составило 589 млн долл., сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно рейтингу, богатейшим в Украине вновь считается владелец группы СКМ Ринат Ахметов, доходы которого составили 2,2 млрд долл. На второй, третьей и четвертой позиции, как и год назад, — совладельцы группы «Приват» Игорь Коломойский (1,2 млрд долл.) и Геннадий Боголюбов (1,2 млрд долл.), владелец EastOne Виктор Пинчук (1,1 млрд долл.) соответственно.

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На пятое место с 10-го по итогам 2016 года поднялся владелец «Кернел Групп» Андрей Веревский (871 млн долл.), а занимавший пятое место в 2015 году владелец «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк (738 млн долл.) занял шестое место.

На седьмое место с шестого сместился владелец DCH Group Александр Ярославский (734 млн долл.), а на восьмое с 18-го поднялся собственник Ferrexpo Константин Жеваго (635 млн долл.).

Девятое место по прежнему занимает владелец Group DF Дмитрий Фирташ (623 млн долл.).

Новыми участниками рейтинга стали: совладелец телеканала «Интер» Валерий Хорошковский (20-е место, 356 млн долл.), председатель совета директоров MCG Павел Фукс (24 место, 270 млн долл.), собственник и президент группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян (65 место, 90 млн долл.), совладелец Имэксбанка Леонид Климов (71 место, 75 млн долл.), возглавлявший «Формулу смаку» Александр Табалов (74 место, 70 млн долл.), совладелец «Калинового края» Геннадий Бобов (75 место, 69 млн долл.), крупнейший акционер Новокраматорского машзавода Георгий Скударь (79 место, 63 млн долл.), глава и совладелец Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько (83 место, 62 млн долл.).

Также новичками рейтинга стали: экс совладелец ТРЦ Skymall Андрей Адамовский, владелец компании «Биосфера» Андрей Здесенко, президент группы «Ковальская» Александр Пилипенко, глава «Атолл Холдинга» Олег Боярин, совладельцы Nemiroff Яков Грибов и Анатолий Кипиш, основатель группы «Агроспецсервис» Сергей Тарасов, руководитель LNZ Group Дмитрий Кравченко, глава «Рудь» Петр Рудь.

Отметим, рейтинг учитывает не только украинских граждан, но и экспатов, заработавших основной капитал в Украине. При расчете учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям. Также учитывался кэш, полученный от продажи бизнеса за последние восемь лет.

Как сообщалось, ранее была названа сотня самых влиятельных людей мира 2017 года по версии американского авторитетного журнала Time, в которую вошли среди прочих президент США Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Российской Федерации Владимир Путин, а также Папа Римский Франциск.

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