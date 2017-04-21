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16:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев совершит визит в Китай в 14—15 мая

Президент Казахстана посетит в Китае международный форум.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Пекин 14—15 мая, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

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Абдрахманов в пятницу провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Одной из тем двухсторонних переговоров стала подготовка визитов на высоком уровне. Были обсуждены вопросы подготовки визита президента РК Нурсултана Назарбаева на международный форум “Один пояс, один путь” в Пекине 14—15 мая и официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Астану 7—9 июня, в увязке с участием в Саммите ШОС», — сказал Абдрахманов на заявлении для прессы по итогам переговоров.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

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