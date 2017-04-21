Назарбаев совершит визит в Китай в 14—15 мая
Президент Казахстана посетит в Китае международный форум.
Президент Казахстана посетит в Китае международный форум.
АСТАНА, 21 апр — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Пекин
Абдрахманов в пятницу провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
«Одной из тем двухсторонних переговоров стала подготовка визитов на высоком уровне. Были обсуждены вопросы подготовки визита президента РК Нурсултана Назарбаева на международный форум “Один пояс, один путь” в Пекине
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.