Назарбаев совершит визит в Китай в 14—15 мая

Абдрахманов в пятницу провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Одной из тем двухсторонних переговоров стала подготовка визитов на высоком уровне. Были обсуждены вопросы подготовки визита президента РК Нурсултана Назарбаева на международный форум “Один пояс, один путь” в Пекине 14—15 мая и официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Астану 7—9 июня , в увязке с участием в Саммите ШОС», — сказал Абдрахманов на заявлении для прессы по итогам переговоров.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.