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16:46 (мск), источник: УНИАН

Гонтареву может заменить Тигипко — СМИ

Кандидат на посаду главы Нацбанка покинул пост председателя «ТАСкомбанка».

Источник: УНИАН

Сергей Тигипко является одной из основных фигур, рассматриваемых на пост главы Национального банка Украины.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, последнее время Тигипко весьма близок к президенту Петру Порошенко и глубоко посвящен в коммерческую деятельность последнего.

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Известно, что Тигипко покинул пост главы АО «ТАСкомбанка» и назначен на должность председателя наблюдательного совета.

«Решением общего годового собрания акционеров от 20.04.2017 года избран новый состав наблюдательного совета АО “ТАСкомбанк”: председатель наблюдательного совета — Тигипко Сергей Леонидович…», ­- говорится в сообщении пресс-службы банка.

Напомним, что Тигипко уже был главой Нацбанка в 2002 — 2004 годах. Затем в 2004 году он возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича на выборах президента.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше этого срока, то она готова оставить должность раньше.

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