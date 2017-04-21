Глава Прибайкалья участвует в Красноярском экономическом форуме

В подготовке программы КЭФа участвовали ведущие научные учреждения страны, эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей, специалисты Торгово-промышленной палаты, федеральные министры, руководители регионов.

Иркутскую область представляет губернатор Сергей Левченко. Сегодня состоялось пленарное заседание форума — «Российская экономика: повестка 2017−2025». Сегодня же на его площадках прошли так называемые «мозговые штурмы». Глава Прибайкалья участвовал в одном из них по теме «Сибирь — опора нового этапа экономического роста России». С учётом выработанных на форуме предложений и будет сформирована программа стратегического развития страны.