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17:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Беларусь и Нижегородская область намерены до 1 июля 2017 года разработать программу по развитию производства автокомпонентов

Республика Беларусь и Нижегородская область намерены до 1 июля 2017 года разработать совместную программу по развитию производства автокомпонентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 21 апреля 2017 года по итогам заседания Совета делового сотрудничества (СДС) в Минске.

В преддверии заседания губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и сопредседатель СДС, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко обсудили итоги сотрудничества за 2016 год. По словам Семашко, белорусы видят в Нижегородской области особенно важного, стратегического партнера.

«Задача стоит выйти на миллиард долларов товарооборота: Александр Лукашенко поставил ее перед нами, Валерий Шанцев — перед своими министерствами и промышленниками. Я думаю, что в ближайшие два-три года это абсолютно решаемая задача, тем более что экономика Нижегородской области растет», — подчеркнул Владимир Семашко.

В рамках заседания Совета был подписан план совместной работы на 2017 год. «План предусматривает развитие наших взаимоотношений приблизительно по 20 направлениям. В качестве примера можно привести поставку в Беларусь якорных цепей, приборов учета, гидравлической техники нижегородского производства. Экспорт и импорт в сумме даст еще порядка полумиллиарда долларов дополнительной выручки для наших нижегородских предприятий. А это дополнительные объемы, это дополнительные рабочие места, это доходы нашего населения», — заявил Валерий Шанцев.

По словам главы региона, принято решение, что Нижегородская область и Республика Беларусь должны до 1 июля разработать совместную программу по развитию производства автокомпонентов, достигнута договоренность о создании долгосрочного плана по взаимным поставкам.

Как пояснил и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов, цель документа — увеличить объемы взаимных поставок и, самое главное, освоить производство новых автокомпонентов. «Например, отдельные новые модели нижегородских автобусов и новые виды электромобилей, которые начали выпускать в Белоруссии, нуждаются в принципиально новых автокомпонентах. По сути, это будет совместная программа развития импортозамещения», — он.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества стороны признали сельское хозяйство. «Я радуюсь тому, что Нижегородская область разрешила проблему обеспечения собственными продуктами питания. Лет пять-шесть назад такого не было. Сегодня регион обеспечивает себя полностью основными продуктами питания. Это касается и зерна, и мяса птицы, и по молоку близки к этому. В некоторых моментах Нижегородская область даже нас превзошла. Мы теперь должны учиться у нижегородцев. У них даже средний надой на корову больше, чем у нас. Во многих сферах, какую сферу ни возьмешь, мы с Нижегородской областью друг друга дополняем, должны друг у друга учиться», — отметил Владимир Семашко.

Следующее, шестнадцатое, заседание Совета будет проведено в первом полугодии 2018 года в Нижнем Новгороде.

Комментируя итоги заседания политический обозреватель Сергей Анисимов отметил растущее экономическое сотрудничество между Нижегородской областью и республикой Беларусь — пример для подражания для руководителей других российских регионов. «В условиях известных ограничений торговли между Россией и рядом западных стран на первый план вышла реанимация прерванных экономических связей с бывшими советскими республиками, а ныне — странами ближнего зарубежья. При всей неоднозначности сегодняшних отношений между Россией и Беларусью, похоже, здесь нам по-прежнему рады. Причем, больше, чем где-нибудь на постсоветском пространстве. Торговое сотрудничество между двумя государствами нередко носит излишне глобальный, предельно забюрократизированный характер. Возможно, поэтому российским регионам несколько лет назад дан карт-бланш для выстраивания цепочки внешнеэкономических связей напрямую с другими странами. Поводя предварительные итоги, можно сказать, что “дружить домами” с Беларусью у Нижегородской области сегодня объективно получается лучше, чем у остальных российских территорий», — подчеркнул он.

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