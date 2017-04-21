Аксенов сравнил ноту протеста Киева со свистом вслед уходящему поезду

Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму форума, назвав это грубым нарушением государственного суверенитета и международного права. Украинские власти призвали прекратить проведение каких-либо мероприятия в Крыму без их согласования. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе на последнюю — о проведении экономического форума в Ялте, важно понимать цену подобным документам.

«Переживать (участникам форума — ред.) нечего, никаких возможностей у них (Киева — ред.) нет, это просто так свистят вслед уходящему поезду», — сказал Аксенов журналистам. По его словам, возмущение и протесты украинских политиков на приезд иностранных делегаций в Крым уже стали стандартной практикой.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.