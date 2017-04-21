В России утвердили нового постпреда при ООН

— Вопрос с постпредом уже решен. Им станет Василий Небензя. Все документы отправлены в ООН, — сказал «Известиям» источник.

Источники «Известий» в МИД РФ заявили о том, что вопрос с постоянным представителем России при ООН уже решен. Им станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя.

Новым постоянным представителем России при ООН станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя. Об этом «Известиям» рассказали источники в МИД РФ. Информацию подтвердил и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Кандидатура Небензи должна быть еще одобрена в нижней и верхней палате парламента. Однако, по мнению экс-замгенсека ООН, бывшего заместителя министра иностранных дел Сергея Орджоникидзе, проблем с утверждением кандидата не возникнет.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Известиями» подтвердил эту информацию.

— Мое личное мнение, что Василий Небензя очень сильный дипломат, блестящий переговорщик. В случае внесения его кандидатуры, он будет достойным постпредом РФ при ООН и сумеет поддержать уровень нашего присутствия в ООН, включая Совбез, на той же высокой планке, как это делал Виталий Иванович Чуркин — отметил парламентарий.

По словам экс замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, господин Небензя будет утвержден в обеих палатах быстро. Более того, бывший коллега отметил высокие профессиональные качества кандидата на пост.

— Уверен, что Василий Алексеевич Небензя справится с новой ответственной должностью постпреда России при ООН. Он будет очень хорошим постпредом. Человек он опытный, профессиональный и, что немаловажно, с чувством юмора. Он работал заместителем постпреда России в Женеве. Потом занимал должность какое-то время у меня в департаменте международных организаций МИД РФ. Небензя очень нестандартный дипломат. Я уверен, что Госдума и Совет Федерации утвердят его кандидатуру в самое ближайшее время. Российский парламент всегда относился крайне благожелательно к выбору дипломатов. Одним словом, это очень хороший выбор, — сказал Орджоникидзе.

Господин Небензя, имеющий дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, с 1983 года работал в структурах Министерства иностранных дел СССР и занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом. При этом Василию Небензе уже доводилось работать в постпредстве при ООН.

В 1988—1990 годах он работал атташе в посольстве СССР в Таиланде. Следующий двухгодичный срок он был в должности второго секретаря управления международных организаций МИД СССР. В 1993—1996 годах — заведующий отделом департамента международных организаций МИД России.