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18:57 (мск), источник: Известия.Ру

В России утвердили нового постпреда при ООН

Постоянным представителем России при организации станет замминистра иностранных дел Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

Новым постоянным представителем России при ООН станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя. Об этом «Известиям» рассказали источники в МИД РФ. Информацию подтвердил и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Кандидатура Небензи должна быть еще одобрена в нижней и верхней палате парламента. Однако, по мнению экс-замгенсека ООН, бывшего заместителя министра иностранных дел Сергея Орджоникидзе, проблем с утверждением кандидата не возникнет.

Источники «Известий» в МИД РФ заявили о том, что вопрос с постоянным представителем России при ООН уже решен. Им станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя.

— Вопрос с постпредом уже решен. Им станет Василий Небензя. Все документы отправлены в ООН, — сказал «Известиям» источник.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Известиями» подтвердил эту информацию.

— Мое личное мнение, что Василий Небензя очень сильный дипломат, блестящий переговорщик. В случае внесения его кандидатуры, он будет достойным постпредом РФ при ООН и сумеет поддержать уровень нашего присутствия в ООН, включая Совбез, на той же высокой планке, как это делал Виталий Иванович Чуркин — отметил парламентарий.

По словам экс замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, господин Небензя будет утвержден в обеих палатах быстро. Более того, бывший коллега отметил высокие профессиональные качества кандидата на пост.

— Уверен, что Василий Алексеевич Небензя справится с новой ответственной должностью постпреда России при ООН. Он будет очень хорошим постпредом. Человек он опытный, профессиональный и, что немаловажно, с чувством юмора. Он работал заместителем постпреда России в Женеве. Потом занимал должность какое-то время у меня в департаменте международных организаций МИД РФ. Небензя очень нестандартный дипломат. Я уверен, что Госдума и Совет Федерации утвердят его кандидатуру в самое ближайшее время. Российский парламент всегда относился крайне благожелательно к выбору дипломатов. Одним словом, это очень хороший выбор, — сказал Орджоникидзе.

Господин Небензя, имеющий дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, с 1983 года работал в структурах Министерства иностранных дел СССР и занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом. При этом Василию Небензе уже доводилось работать в постпредстве при ООН.

В 1988—1990 годах он работал атташе в посольстве СССР в Таиланде. Следующий двухгодичный срок он был в должности второго секретаря управления международных организаций МИД СССР. В 1993—1996 годах — заведующий отделом департамента международных организаций МИД России.

А с 1996 по 2000 год работал старшим советником при постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке. В 2000—2003 годах возглавлял отдел департамента международных организаций МИД России. С 2003 по 2006 год — заместитель директора департамента международных организаций МИД России. В 2006—2012 годах — заместитель постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария). С 2012 по 2013 год возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. С 1 июня 2013 года занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Комментарии
6
Сергей Донченко
Мне кажется что Россия сейчас - одна из немногих стран, которая удерживает некогда высокую планку профессиональной дипломатии. Это одновременно и приятно и печально, к сожалению...
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Николай Будуров
пусть Царица Небесная, хранящая Святую Русь, будет Вам лучшим наставником на этой стезе, ведь права на ошибку, по сути, нет
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Андрей Гончаров
Когда большинство стран ополчились на Россию, попробуй удержать эту планку. Здесь, действительно, нужен высококлассный специалист.
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