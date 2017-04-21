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17:56 (мск), источник: РИА Новости

Глава Минэкономразвития рассказал о правиле трех «П» в российской экономике

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Российской экономике для дальнейшего развития необходимы понятность, прозрачность и предсказуемость, заявил в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Источник: РИА Новости
Есть правило трех “П”: понятность, прозрачность и предсказуемость действий властей, это то, что будет рождать доверие между государством и бизнесом, то, что будет способствовать инвестиционной активности.
Максим Орешкин
глава Минэкономразвития РФ в интервью телеканалу «Россия 24»
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Он добавил, что есть и другой очень важный аспект развития экономики. «Это вопрос управления, и не только управления в рамках государства, но управление в целом — здесь вопрос применения новых практик и, главное, создание механизма по управлению изменениями».

«Это как раз то, что сейчас мы реализуем в министерстве. Мы уходим от практики жесткого вертикального управления — вертикальных управленческих колодцев, когда есть отдельные колодцы, которые не встречаются друг с другом и, понятно, что в таких системах изменения, если происходят, то происходят очень медленно», — сказал министр.

Комментарии
3
А Б
Действительно, Орешкин прав. На сегодня из тех критериев, которые он назвал, в экономике РФ нет ни одного.
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Петрова Оксана
у гения тэйбл распух сильно, а бельмо стало наглей и туманней, случилось чё ?
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гриша гордиенко
К этим трем П надо добавить три НЕ....
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