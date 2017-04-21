В «Нафтогазе» прокомментировали задержание Переломы

Производство, в рамках которого 20 апреля был задержан первый заместитель председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, не связано с его работой в холдинге, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«По доступной НАК «Нафтогаз Украины» информации, производство, в рамках которого вчера произошло задержание первого заместителя председателя правления Сергея Переломы, не связано с его работой в «Нафтогазе», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что «Нафтогаз» подтверждает неизменную готовность сотрудничать со следствием и информировать о дальнейшем ходе дела.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по делу ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». По версии следствия, государственное предприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014—2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

В тот же день НАБУ задержало в рамках этого дела и первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому. Он также является фигурантом уголовного производства о нанесении убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 млн грн. Это дело сейчас рассматривается в суде, а Перелома имеет статус обвиняемого.