В «Нафтогазе» прокомментировали задержание Переломы
В
В
Производство, в рамках которого 20 апреля был задержан первый заместитель председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, не связано с его работой в холдинге, сообщила
«По доступной НАК «Нафтогаз Украины» информации, производство, в рамках которого вчера произошло задержание первого заместителя председателя правления Сергея Переломы, не связано с его работой в «Нафтогазе», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что «Нафтогаз» подтверждает неизменную готовность сотрудничать со следствием и информировать о дальнейшем ходе дела.
Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего председателя Комитета Верховной Рады по вопросам
В тот же день НАБУ задержало в рамках этого дела и первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому. Он также является фигурантом уголовного производства о нанесении убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 млн грн. Это дело сейчас рассматривается в суде, а Перелома имеет статус обвиняемого.