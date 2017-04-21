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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Украинские пограничники провели учения на границе с Крымом

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины провели в пятницу антитеррористические учения в Херсонской области, на границе с Крымом, сообщила пресс-служба пограничного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня пограничники Азово-Черноморского регионального управления приняли участие в антитеррористических учениях, проводимых по инициативе Службы безопасности Украины в Херсонской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в учениях участвовали более 100 военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных отрядов для перекрытия границы. По сценарию учений, снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которые пытался провезти «нарушитель».

В ведомстве отметили, что проведение учений не повлияло на порядок работы контрольных пунктов на границе с Крымом, они работали в штатном режиме.

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