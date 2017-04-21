Украинские пограничники провели учения на границе с Крымом

«Сегодня пограничники Азово-Черноморского регионального управления приняли участие в антитеррористических учениях, проводимых по инициативе Службы безопасности Украины в Херсонской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в учениях участвовали более 100 военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных отрядов для перекрытия границы. По сценарию учений, снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которые пытался провезти «нарушитель».

В ведомстве отметили, что проведение учений не повлияло на порядок работы контрольных пунктов на границе с Крымом, они работали в штатном режиме.