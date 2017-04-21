Очередная победа: еще одна страна предложила безвиз Украине
Партнеры готовы в любой момент ввести безвизовый режим для Украины.
Партнеры готовы в любой момент ввести безвизовый режим для Украины.
Об этом заявил посол КНР в Украине Ду Вэй на
«Китайская сторона готова в любое время, в соответствии с желанием двух сторон, по принципу равенства и обоюдной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим», — отметил посол.
Он также уточнил, что Китай приветствует решение Евросоюза по либерализации визового режима с Украиной.