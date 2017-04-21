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18:43 (мск), источник: Обозреватель

Очередная победа: еще одна страна предложила безвиз Украине

Партнеры готовы в любой момент ввести безвизовый режим для Украины.

Источник: Reuters

Об этом заявил посол КНР в Украине Ду Вэй на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между странами, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Китайская сторона готова в любое время, в соответствии с желанием двух сторон, по принципу равенства и обоюдной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим», — отметил посол.

Он также уточнил, что Китай приветствует решение Евросоюза по либерализации визового режима с Украиной.

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