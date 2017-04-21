Президент подписал закон об Украинском культурном фонде

Президент Украины подписал закон 1976-VIII об Украинском культурном фонде. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, данный закон определяет правовые, организационные, финансовые основы деятельности Украинского культурного фонда, целью создания которого является содействие развитию культуры и искусств Украины, обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержка культурного многообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.

Согласно закону, Украинский культурный фонд является бюджетным учреждением, которое выполняет предусмотренные этим законом специальные функции по содействию национально-культурному развитию Украины. Деятельность Украинского культурного фонда направляется и координируется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере культуры и искусств.

Органами управления Украинского культурного фонда является Наблюдательный совет и Дирекция. Украинский культурный фонд возглавляет председатель Украинского культурного фонда, который осуществляет свою деятельность на общественных началах. Председателем Фонда может быть назначено лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеющий государственным языком и иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы.

Напомним, данный законопроект был подан на рассмотрение Верховной Рады в декабре прошлого года. В феврале 2017 года его поддержали в первом чтении, в марте — во втором чтении и в целом.