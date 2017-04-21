В Польше снесут почти 500 памятников, «прославляющих коммунизм»

Источник: AP 2017

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим».

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Согласно новым поправкам, которые приняты по инициативе сенаторов от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, сносу также подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм».

Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах, и не выставленных на публичное обозрение. Несколько дней назад директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил журналистам, что принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы. «Мы предупредили коллег польских, что в случае принятия этих поправок в закон о декоммунизации, и тем более в случае реализации этих поправок в практическом плане применительно к нашим мемориальным знакам, (это) будет иметь весьма тяжелые, если не сказать непоправимые последствия для двусторонних отношений», — сказал Нечаев.