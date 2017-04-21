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20:04 (мск), источник: РИА Новости

В Польше снесут почти 500 памятников, «прославляющих коммунизм»

ВАРШАВА, 21 апр — РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента) Польши одобрил во втором, окончательном чтении поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников «прославляющих коммунизм», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2017

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим».

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Согласно новым поправкам, которые приняты по инициативе сенаторов от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, сносу также подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм».

Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах, и не выставленных на публичное обозрение.

Несколько дней назад директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил журналистам, что принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы.

«Мы предупредили коллег польских, что в случае принятия этих поправок в закон о декоммунизации, и тем более в случае реализации этих поправок в практическом плане применительно к нашим мемориальным знакам, (это) будет иметь весьма тяжелые, если не сказать непоправимые последствия для двусторонних отношений», — сказал Нечаев.

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При этом он отметил, что среди «острых практических вопросов» в двусторонних отношениях на одном из важнейших мест стоит «историко-мемориальная проблематика и состояние и безопасность советских и российских воинских захоронений, кладбищ и мемориальных знаков, которые, сообразно основным двусторонним договоренностям на межгосударственном и межправительственном уровнях 1990-х годов, должны польской стороной охраняться и за ними должен быть обеспечен надлежащий уход».

«Здесь мы наблюдаем серьезные пробелы на польской стороне, потому что количество актов вандализма, несанкционированного демонтажа захоронений и, как мы выражаемся, осквернений могил и памятников, — они принимают угрожающий и, я бы сказал, настораживающий весьма размер», — добавил он.

При этом дипломат отметил, что российская сторона, в том числе МИД России «регулярно реагирует на все подобного рода инциденты, призывая обеспечить уход и безопасность, исключить повторение подобных инцидентов, найти и наказать виновных и восстановить ущерб».

«К сожалению, этого удается добиться не всегда. Мы будем и дальше проявлять в этом плане последовательность, настойчивость и никаких отступлений от нашей принципиальной линии в этом вопросе быть не может», — отметил директор департамента МИД РФ.

Комментарии
11
А Б
Автор сообщения несколько некорректно смешал два понятия - коммунизм и тоталитаризм. Первый до сих пор на планете ещё не существовал, на сегодня только отдельные высокоразвитые страны приближаются к нему. Что же касается тоталитаризма, то памятников этой эпохи хватает не только в Польше. И если суверенная страна приняла решение о ликвидации этих памятников, то это является её неотъемлемым правом.
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Tavovic
Например хоть один такой памятник ? Памяти советских воинов не есть восхваление коммунизма .
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Не Демократ
Неотъемлемым правом, по мнению нынешней либеральной демократии, является отсутствие любого обязательства и долга человека перед социумом. Что ведёт к деградации такого социума. Осталось подождать 30-40 лет, когда развитый социум покажет свое превосходство перед прагматичным рационализмом.
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