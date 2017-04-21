СК не стал задерживать омского вице-губернатора
Следователи приняли решение пока не задерживать
Следователи приняли решение пока не задерживать
Напомним, чиновник был допрошен по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По предварительным данным, по его месту жительства прошли обыски.
— В настоящее время в Омске работает группа следователей по данному делу, — сообщили «РГ» в пятом следственном управлении СК РФ в Новосибирске.
Как стало известно «РГ», в состав группы входят и омские следователи.
О том, что в отношении омского
— По данным следствия, Гребенщиков, занимая государственную должность субъекта Российской Федерации и используя свои должностные полномочия, организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 миллионов рублей подрядчику ООО «СтройИнвестКомплект», заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. — сообщила «РГ» официальный представитель регионального СУ СК Светлана Петренко.
Речь идет о реконструкции столетнего здания страхового товарищества «Саламандра» под музей имени Врубеля с центром «Эрмитаж-Сибирь». Сдача юбилейного объекта оказалась провалена.
Если вина чиновника будет доказана — ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Станислав Гребенщиков дал следователям обещание не покидать город на время расследования уголовного дела.