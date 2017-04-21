Назарбаев посетил праздничный концерт Президентского оркестра
Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.
Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.
Глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов Службы государственной охраны РК с 25-летием создания специального государственного органа и отметил высокий уровень профессионализма Президентского оркестра, передает Zakon.kz со ссылкой на
Нурсултан Назарбаев отметил, что Служба государственной охраны является высокопрофессиональным государственным органом, обеспечивающим безопасность Президента Казахстана, других высших должностных лиц страны, глав иностранных делегаций и объектов государственной важности на самом высоком уровне. Служба государственной охраны учреждена Указом Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2014 года в результате слияния Службы охраны Президента и Республиканской гвардии. С момента обретения Казахстаном Независимости пройдены важнейшие этапы становления и укрепления данного государственного органа. Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.
Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан обеспечивает музыкальную часть протокольных, дипломатических, государственных и иных торжественных мероприятий Казахстана. Он является творческим коллективом, охватывающим все жанры мировой музыкальной культуры, начиная от фольклорной до классической, академической музыки и музыки современных композиторов.