Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Что делать, если пришла опека
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Ковалёв — Уорд — 2: война слов
Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы прошла в швейцарском Ньоне
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
20:06 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев посетил праздничный концерт Президентского оркестра

Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.

Глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов Службы государственной охраны РК с 25-летием создания специального государственного органа и отметил высокий уровень профессионализма Президентского оркестра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Служба государственной охраны является высокопрофессиональным государственным органом, обеспечивающим безопасность Президента Казахстана, других высших должностных лиц страны, глав иностранных делегаций и объектов государственной важности на самом высоком уровне. Служба государственной охраны учреждена Указом Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2014 года в результате слияния Службы охраны Президента и Республиканской гвардии. С момента обретения Казахстаном Независимости пройдены важнейшие этапы становления и укрепления данного государственного органа. Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.

Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан обеспечивает музыкальную часть протокольных, дипломатических, государственных и иных торжественных мероприятий Казахстана. Он является творческим коллективом, охватывающим все жанры мировой музыкальной культуры, начиная от фольклорной до классической, академической музыки и музыки современных композиторов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назарбаев посетил праздничный концерт Президентского оркестра
Атака на ФСБ: что известно о нападении в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
В России утвердили нового постпреда при ООН
Орешкин рассказал о правиле трех «П» в российской экономике
События недели в фотографиях
Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2017
В Польше снесут почти 500 памятников, «прославляющих коммунизм»
Спорт
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако» Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико», «Монако» — «Ювентус»
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь