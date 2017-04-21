Дело Мартыненко: адвокаты заявили отвод судье Бобровнику

Адвокаты бывшего народного депутата Николая Мартыненко заявили отвод следственному судье Соломенского райсуда Киева Александру Бобровнику, считая, что он предвзято отнесется к рассмотрению ходатайства об избрании Мартыненко меры пресечения. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство в начале судебного заседания объявил адвокат Мартыненко Игорь Черезов.

Аргументируя обращение, Черезов, в частности, отметил, что по «определенному стечению обстоятельств» на судью Бобровника на последнее время расписывают много резонансных дел. (Судья Бобровник в марте 2017 года избирал меру пресечения отстраненном от исполнения обязанностей председателю ГФС Роману Насирову — УНИАН).

Кроме того, адвокат заявил, что Бобровник нарушает судейскую этику.

Также одним из аргументов в пользу того, что судья Бобровник не сможет беспристрастно и объективно отнестись к рассмотрению ходатайства об избрании Мартыненко меры пресечения, было то, что Черезов обратился с соответствующим заявлением в Высший совет правосудия о лишении Бобровника судейского поста.

В свою очередь представители НАБУ в своих выступлениях отметили, что приведенные стороной защиты Мартыненко аргументы необъективны, а следовательно, по их мнению, ходатайство удовлетворению не подлежит.

Заслушав мнения сторон, судья Бобровник объявил в судебном заседании перерыв на неопределенное время для того, чтобы другой судья Соломенского суда рассмотрел, согласно действующему законодательству, заявленное ходатайство.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «Востгок» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014—2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

В САП заявили, что будут просить суд избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.