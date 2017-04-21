Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
СБУ стягивает войска к границе с Крымом
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Ковалёв — Уорд — 2: война слов
Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы прошла в швейцарском Ньоне
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
20:59 (мск), источник: Sputnik.md

Филип осудил таксистов, которые хотели «заработать» на непогоде

Глава правительства Молдовы раскритиковал таксистов, которые хотели сорвать куш на транспортном коллапсе в столице.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип раскритиковал работу некоторых таксистов, которые в условиях непогоды завышали тарифы на перевозку в несколько раз. Глава кабмина призвал граждан проявить солидарность и гражданскую ответственность.

Читайте также
Павел Филип: после снегопада ожидается наводнение

«Касаясь солидарности. Оповестил и господина Харабаджиу (глава Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ), и господина Пынзаря (руководителя Генерального инспектората полиции) о случаях, когда пассажиры аэропорта, которые хотели отправиться домой, не могли это сделать, так как таксисты отказывались их везти меньше, чем за 300 леев», — сказал Филип.

Он обратил внимание министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности на то, чтобы в дальнейшем не столкнуться с такой же проблемой в аграрном секторе.

«Те, кто будет предлагать необходимую для сельского хозяйства продукцию, которая требуется аграриям, к примеру, для ликвидации последствий стихии, не должны завышать цены. Сельхозпроизводителям и так очень тяжело. Это тест на зрелость для нашего общества. Когда трудно, надо быть солидарными», — добавил премьер.

По его словам, если бы у таксистов была солидарность и ответственность, то они оказывали бы услуги по перевозке граждан бесплатно, потому что у многих граждан не было с собой необходимой суммы денег.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+25°
ясно
757 мм рт. ст.
нормальное
69 %
высокая
2 м/с
легкий ветер
В Приднестровье объявили запрет на ловлю рыбы
Атака на ФСБ: что известно о нападении в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
В России утвердили нового постпреда при ООН
Орешкин рассказал о правиле трех «П» в российской экономике
События недели в фотографиях
Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2017
В Польше снесут почти 500 памятников, «прославляющих коммунизм»
Спорт
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако» Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико», «Монако» — «Ювентус»
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь