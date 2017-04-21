Филип осудил таксистов, которые хотели «заработать» на непогоде

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип раскритиковал работу некоторых таксистов, которые в условиях непогоды завышали тарифы на перевозку в несколько раз. Глава кабмина призвал граждан проявить солидарность и гражданскую ответственность.

«Касаясь солидарности. Оповестил и господина Харабаджиу (глава Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ), и господина Пынзаря (руководителя Генерального инспектората полиции) о случаях, когда пассажиры аэропорта, которые хотели отправиться домой, не могли это сделать, так как таксисты отказывались их везти меньше, чем за 300 леев», — сказал Филип.

Он обратил внимание министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности на то, чтобы в дальнейшем не столкнуться с такой же проблемой в аграрном секторе.

«Те, кто будет предлагать необходимую для сельского хозяйства продукцию, которая требуется аграриям, к примеру, для ликвидации последствий стихии, не должны завышать цены. Сельхозпроизводителям и так очень тяжело. Это тест на зрелость для нашего общества. Когда трудно, надо быть солидарными», — добавил премьер.

По его словам, если бы у таксистов была солидарность и ответственность, то они оказывали бы услуги по перевозке граждан бесплатно, потому что у многих граждан не было с собой необходимой суммы денег.