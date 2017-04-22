Поклонская инициировала проверки тарифов ЖКХ в нескольких регионах

Так Поклонская прокомментировала РИА Новости сообщения об обысках в омских компаниях, связанных с депутатом Госдумы Андреем Голушко.

«Ко мне неоднократно обращались и продолжают обращаться жители разных регионов России с заявлениями о завышении коммунальных тарифов. По нескольким случаям мной были направлены запросы в надзорные органы о проведении проверок в рамках УПК. В результате были выявлены конкретные факты мошенничества в сфере ЖХК, связанные с установкой тарифов газоснабжающими организациями. По нескольким запросам возбуждены уголовные дела», — сообщила Поклонская.

Подробности проверок парламентарий раскрывать не стала, сославшись на проводимые сейчас оперативные мероприятия. «Считаю некорректным вмешиваться в работу правоохранительных органов, информация носит служебный характер», — добавила она.

По данным региональных СМИ, обыски прошли в нескольких компаниях Омска. Выемка документов прошла в частности в офисах «Омскгоргаз» и ООО «Холдинговая компания «Акция». Последняя принадлежит депутату Галушко. Анонимные источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что оперативные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о завышении тарифов на газ.