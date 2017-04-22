Глава Башкирии: «Мы должны формировать у граждан социальный оптимизм»

С приветственным словом к своим подчиненным обратился и глава республики Рустэм Хамитов, попутно поздравивший 12-тысячную армию муниципальных служащих, а также депутатов с праздником и вручивший награды лауреатам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан».

В своем выступлении Рустэм Хамитов кратко изложил основные пункты отчета правительства региона о работе в 2016 году, зачитанного накануне перед депутатами Госсобрания РБ.

«Решая множество сложных задач, тем не менее, мы должны формировать у граждан социальный оптимизм, позитивный настрой, уверенность в нашем общем успехе. Конечно, проблемы есть, как и у других регионов. Мы с вами их видим и знаем, а самое главное понимаем, как будем решать», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Акцент глава Башкирии сделал на решении экологических проблем. Тем более, что 2017-ый год в стране и республике проходит под знаком Года экологии.

«Мы будем системно вместе решать накопившиеся проблемы в этой части. Вам они хорошо известны, вы их видите на местах. Сейчас начинается горячая пора субботников. Каждый из вас, коллеги, должен показать личный пример активного участия в природоохранной работе. Привлекать земляков, особенно молодежь, к уборке мусора, озеленению, очистке родников», — сориентировал подчиненных руководитель республики.

По его словам, в реальной жизни можно найти немало примеров настоящей непоказной любви к родной земле, а также примеров того, как люди на местах сами инициируют интересные начинания, насыщают жизнь добрыми делами. Например, это фестиваль «Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!» — «Здравствуйте, односельчане!» в Абзелиловском районе и другие подобные мероприятия.

Поименно были названы передовые муниципалитеты. Так, лидерами по темпам роста в промышленном производстве в прошлом году стали Чекмагушевский, Альшеевский, Салаватский и Бакалинский районы. Традиционно в числе лучших аграриев — труженики Чекмагушевского, Стерлитамакского, Мелеузовского, Илишевского, Дюртюлинского, Туймазинского и ряда других районов. Высокие результаты по вводу жилья показали Уфа и Уфимский район, Нефтекамск и Стерлитамак, Иглинский, Туймазинский, Стерлитамакский и Хайбуллинский районы. Среди муниципалитетов, которые входят в десятку лидеров по инвестиционной активности, — город Салават, Буздякский, Хайбуллинский, Благовещенский и Стерлитамакский районы.

Об отстающих в праздничный день почти не вспоминали.

«Искренне уважаю вас, мои коллеги, за профессионализм, за дружную работу. Уверен, что вы, руководители муниципалитетов, муниципальные служащие, депутаты местных советов, понимаете всю ответственность, которая лежит на нас. Мы с вами вместе с нашими гражданами отвечаем за республику. И наша общая задача — делать жизнь людей лучше», — заявил Рустэм Хамитов в завершение своей праздничной речи.