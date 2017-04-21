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21:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В «ПриватБанк» надо «влить» еще 30 млрд гривен — Гонтарева

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что национализированный «ПриватБанк» требует дополнительной докапитализации минимум на 30 миллиардов гривен (1,1 миллиард долларов).

Источник: "РИА Новости" Украина

В конце 2016 года правительство Украины национализировало «ПриватБанк», крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка.

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Гонтарева 10 апреля заявила, что предварительные итоги аудита банка показали, что бывшее руководство финучреждения выдало связанным лицам кредитов на значительно большую сумму, чем это считалось изначально, и в связи с этим государству придется увеличить сумму докапитализации, однако тогда она отказалась озвучить сумму необходимых средств.

«По оценкам главы Нацбанка Украины, банк будет требовать докапитализации еще минимум на 30 миллиардов гривен», — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка. При этом сообщается, что окончательная сумма докапитализации станет известна после обнародования официальных результатов аудита.

Ранее власти оценили объем необходимой докапитализации банка для оздоровления финучреждения на сумму 146 миллиардов гривен (5,4 миллиардов долларов). При этом окончательный объем необходимых вложений было решено определить на основании внешнего аудита банка.

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