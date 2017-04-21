Гонтарева в США избегала журналистов
В Вашингтоне продолжается собрание МВФ.
В Вашингтоне продолжается собрание МВФ.
Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева поселилась в одном из самых дорогих отелей столицы США. Она прибыла в Вашингтон как член украинской делегации — Кабмин отправил и утвердил ее участие в поездке на весенние собрания МВФ, говорится в сюжете ТСН.
Как удалось установить, номер в гостинице стоит 400 долларов за ночь. Главный банкир Украины отказалась общаться с журналистами. Она заявила, что у нее нет времени отвечать на вопросы, ведь у нее назначен ряд встреч.
Во время общения с известными финансистами Валерия Гонтарева заявила, что российские банки в Украине выполняли все необходимые нормативы. «Я могу вам сказать, что не могу пожаловаться на то, что они делают со своей стороны
Гонтарева мгновенно сменила тон, когда модераторы начали принимать вопросы из зала. Одно из них — о резонансных выводах в отчете Ernst and Young. Аудиторы международной компании не нашли доказательств, которые бы подтвердили слова Гонтаревой в адрес «Приватбанка».
В Вашингтоне председатель Национального банка будет оставаться до начала следующей недели. В это время Национальное антикоррупционное бюро будет проводить расследования относительно деятельности и займов НБУ.
Как сообщал УНИАН, Гонтарева в Вашингтоне пригрозила украинским журналистам полицией.