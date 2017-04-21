Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
СБУ стягивает войска к границе с Крымом
Россиян освободят от проверок счетчиков
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако»
Перехитрили. Как ЦСКА обыграл «Уфу»
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Протест одного
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
21:57 (мск), источник: УНИАН

Гонтарева в США избегала журналистов

В Вашингтоне продолжается собрание МВФ.

Источник: УНИАН

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева поселилась в одном из самых дорогих отелей столицы США. Она прибыла в Вашингтон как член украинской делегации — Кабмин отправил и утвердил ее участие в поездке на весенние собрания МВФ, говорится в сюжете ТСН.

Как удалось установить, номер в гостинице стоит 400 долларов за ночь. Главный банкир Украины отказалась общаться с журналистами. Она заявила, что у нее нет времени отвечать на вопросы, ведь у нее назначен ряд встреч.

Во время общения с известными финансистами Валерия Гонтарева заявила, что российские банки в Украине выполняли все необходимые нормативы. «Я могу вам сказать, что не могу пожаловаться на то, что они делают со своей стороны что-то не то. На протяжении последних двух лет они уменьшили свое присутствие на украинском рынке с 15% до 8%. Говоря откровенно, мы договорились уменьшить их долю до 0%. То, что происходит в эти дни, это некоторые политики, так называемые националисты, поверьте мне, не имеют никакой связи с реальностью», — считает глава Нацбанка.

Гонтарева мгновенно сменила тон, когда модераторы начали принимать вопросы из зала. Одно из них — о резонансных выводах в отчете Ernst and Young. Аудиторы международной компании не нашли доказательств, которые бы подтвердили слова Гонтаревой в адрес «Приватбанка».

В Вашингтоне председатель Национального банка будет оставаться до начала следующей недели. В это время Национальное антикоррупционное бюро будет проводить расследования относительно деятельности и займов НБУ.

Как сообщал УНИАН, Гонтарева в Вашингтоне пригрозила украинским журналистам полицией.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд над Мартыненко: защите отказали в отводе судьи Бобровника
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
В России утвердили нового постпреда при ООН
Орешкин рассказал о правиле трех «П» в российской экономике
События недели в фотографиях
Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2017
В Польше снесут почти 500 памятников, «прославляющих коммунизм»
Спорт
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако» Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико», «Монако» — «Ювентус»
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь