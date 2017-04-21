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21 апреля, источник: Lenta.Ru

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало приговор Селезневу

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало арест россиянина Романа Селезнева в США. «Считаем арест россиянина незаконным, он был фактически похищен с территории третьей страны. По имеющейся информации, адвокаты будут обжаловать решение суда», — заявили в дипломатическом представительстве.

Источник: Reuters

В посольстве России в Вашингтоне арест россиянина Романа Селезнева считают незаконным. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили РИА Новости в диппредставительстве, добавив, что судебный вердикт будет обжалован.

Считаем арест россиянина незаконным, он был фактически похищен с территории третьей страны. По имеющейся информации, адвокаты будут обжаловать решение суда.
Представители посольства России в Вашингтоне

Ранее 21 апреля суд Сиэтла (США) приговорил гражданина РФ Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы по обвинению в кибермошенничестве.

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«Приговор абсолютно несоразмерный и необоснованный. Уже в понедельник, 24 апреля, будет подано уведомление о намерении подать апелляцию», — заявил ТАСС адвокат Игорь Литвак.

Отец россиянина, депутат Госдумы Владимир Селезнев, назвал приговор предрешенным и людоедским.

25 августа 2016-го 32-летний россиянин был признан виновным по 38 преступным эпизодам из 40. Обвинение заявило о нанесенном им ущербе в размере 170 миллионов долларов. В ходе процесса прокуроры доказывали, что в 2014 году при задержании Романа Селезнева на его компьютере были найдены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт.

Роман Селезнев был захвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, а затем вывезен в Соединенные Штаты. Защита россиянина, его отец, депутат Государственной Думы РФ Валерий Селезнев, а также МИД РФ назвали задержание гражданина России похищением и нарушением норм международного права.

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