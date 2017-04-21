ГПУ потребовала лишить Артеменко гражданства
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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Генпрокуратура просит МВД инициировать процедуру лишения гражданства Украины депутата Верховной Рады от фракции «Радикальной партии» Андрея Артеменко за получение канадского гражданства, сообщила
Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.
«Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Верховной Рады Андреем Артеменко», — написала Сарган в Facebook.
Она сообщила, что в ходе расследования уголовного производства о государственной измене, было собрано достаточно документов, которые указывают на то, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады.
При этом Сарган отметила, что Государственная миграционная служба после получения от Генпрокуратуры материалов может обратиться к президенту Украины с просьбой лишения Артеменко гражданства Украины.
Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.
По данным New York Times, среди пунктов этого плана — «вывод российских сил из восточной части Украины», а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.