В ходе беспорядков в Венесуэле погибли 11 человек

В одном случае в южном районе Каракаса при попытке ограбить пекарню были убиты 10 человек.

На видеозаписи, сделанной местными жителями, были виды полицейские на бронированных автомобилях, которые пытались взять ситуацию под контроль.

В ходе другого инцидента в пригороде столицы погиб один человек, которого застрелили в конце оппозиционной акции.

Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы приняли участие в массовых действиях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Состоявшиеся оппозиционные акции могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их «матерью всех протестов» и «вторым днем независимости».