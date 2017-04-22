Сыну депутата Госдумы из Приморья Роману Селезневу дали 27 лет за киберпреступление в США
Признательные показания не помогли смягчить наказание, защита пообещала подать апелляционную жалобу.
Признательные показания не помогли смягчить наказание, защита пообещала подать апелляционную жалобу.
Владивосток, 22 апреля, PrimaMedia.
Гражданин России Роман Селезнев, сын уроженца Владивостока, депутата Госдумы Валерия Селезнева, был приговорен в пятницу судом в Сиэтле к беспрецедентно длительному для США сроку в 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «РИА Новости». Защита заявила, что апелляция на приговор «скорее всего» будет подана, поскольку 32-летний Селезнев имеет серьезные заболевания и может не дожить до окончания срока.
«Это самый долгий срок за преступления в киберсфере здесь, в США, о котором мы знаем», — сказала Хейс журналистам в Сиэтле. Обвинение «насчитало» Селезневу почти 170 миллионов долларов ущерба. Судья Ричард Джонс, родной брат знаменитого музыканта Куинси Джонса, назвал ущерб «экстраординарным».
Как сообщает «Интерфакс», посольство России в Вашингтоне вновь напомнило об обстоятельствах задержания Селезнева, заявив, что он фактически был похищен американскими правоохранительными органами в третьей стране.
«Считаем арест Селезнева незаконным и фактически похищением гражданина РФ с территории третьей страны», — заявил агентству
Депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР) считает несправедливым и политизированным приговор своему сыну Роману в виде 27 лет лишения свободы, к которым он приговорен в США.
«Приговор в 27 лет не могу назвать справедливым, как и любой другой срок. Это абсолютно политизированное решение. Я продолжаю жить с убеждением, что Романа похитили. Это убеждение подкрепляется и международным правом», — заявил Селезнев агентству ТАСС.
При этом он уверен, что на Романа в ходе следствия было оказано давление. «Три года не признавать вину и за несколько дней до суда сделать откровенные признания. Это несколько странно… Я думаю, что было давление», — сказал депутат.
Селезнев также подтвердил, что будет добиваться возвращения Романа в Россию. «Потому что в России шансов выжить у моего сына гораздо больше», — считает он.
От РИА PrimaMedia напомним, что 31-летий Роман Селезнев летом 2015 года был арестован на Мальдивских островах и 8 августа доставлен в тюрьму Сиэтла. Власти США считают, что он входил в группировку хакеров из РФ Operation Open Market. В марте 2011 года прокуратура штата Вашингтон предъявила Роману Селезневу обвинения в компьютерном мошенничестве и хищении личных данных. Представители прокуратуры тогда заявили, что он взламывал базы данных розничных торговых сетей и ресторанов в США. Полученные таким образом номера банковских карт и сроки их действия затем перепродавались на подконтрольных хакерам
В августе 2016 года суд присяжных американского города Сиэтл (штат Вашингтон) признал сына депутата Государственной думы от Приморья (ЛДПР) Валерия Селезнева Романа Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов обвинения. По версии следствия, он похитил несколько тысяч номеров кредитных карт и перепродал их на «черном рынке» за 170 млн долларов.