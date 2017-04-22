Сыну депутата Госдумы из Приморья Роману Селезневу дали 27 лет за киберпреступление в США

Владивосток, 22 апреля, PrimaMedia.

Гражданин России Роман Селезнев, сын уроженца Владивостока, депутата Госдумы Валерия Селезнева, был приговорен в пятницу судом в Сиэтле к беспрецедентно длительному для США сроку в 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «РИА Новости». Защита заявила, что апелляция на приговор «скорее всего» будет подана, поскольку 32-летний Селезнев имеет серьезные заболевания и может не дожить до окончания срока.

«Это самый долгий срок за преступления в киберсфере здесь, в США, о котором мы знаем», — сказала Хейс журналистам в Сиэтле. Обвинение «насчитало» Селезневу почти 170 миллионов долларов ущерба. Судья Ричард Джонс, родной брат знаменитого музыканта Куинси Джонса, назвал ущерб «экстраординарным».

Как сообщает «Интерфакс», посольство России в Вашингтоне вновь напомнило об обстоятельствах задержания Селезнева, заявив, что он фактически был похищен американскими правоохранительными органами в третьей стране.

«Считаем арест Селезнева незаконным и фактически похищением гражданина РФ с территории третьей страны», — заявил агентству пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин.

Депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР) считает несправедливым и политизированным приговор своему сыну Роману в виде 27 лет лишения свободы, к которым он приговорен в США.

«Приговор в 27 лет не могу назвать справедливым, как и любой другой срок. Это абсолютно политизированное решение. Я продолжаю жить с убеждением, что Романа похитили. Это убеждение подкрепляется и международным правом», — заявил Селезнев агентству ТАСС.

При этом он уверен, что на Романа в ходе следствия было оказано давление. «Три года не признавать вину и за несколько дней до суда сделать откровенные признания. Это несколько странно… Я думаю, что было давление», — сказал депутат.

Селезнев также подтвердил, что будет добиваться возвращения Романа в Россию. «Потому что в России шансов выжить у моего сына гораздо больше», — считает он.

От РИА PrimaMedia напомним, что 31-летий Роман Селезнев летом 2015 года был арестован на Мальдивских островах и 8 августа доставлен в тюрьму Сиэтла. Власти США считают, что он входил в группировку хакеров из РФ Operation Open Market. В марте 2011 года прокуратура штата Вашингтон предъявила Роману Селезневу обвинения в компьютерном мошенничестве и хищении личных данных. Представители прокуратуры тогда заявили, что он взламывал базы данных розничных торговых сетей и ресторанов в США. Полученные таким образом номера банковских карт и сроки их действия затем перепродавались на подконтрольных хакерам интернет-форумах. По оценке следствия, доход от продаж составил более 2 млн долларов. В 2012 году 19 членов группировки были арестованы, но Роману Селезневу тогда удалось скрыться.

В августе 2016 года суд присяжных американского города Сиэтл (штат Вашингтон) признал сына депутата Государственной думы от Приморья (ЛДПР) Валерия Селезнева Романа Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов обвинения. По версии следствия, он похитил несколько тысяч номеров кредитных карт и перепродал их на «черном рынке» за 170 млн долларов.