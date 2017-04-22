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03:44 (мск), источник: Lenta.Ru

CNN сообщил о четвертом подряд ночном полете российских Ту-95 у побережья Аляски

Ту-95 ВКС РФ четыре ночи подряд совершали полеты возле побережья Аляски, это утверждает телеканал CNN. По его данным, очередной пролет российских бомбардировщиков в данном районе был зафиксирован в среду, 19 апреля. На этот раз ВВС США не стали поднимать авиацию для сопровождения.

Источник: РИА "Новости"

Публикация с таким утверждением в пятницу, 21 апреля, была размещена на сайте телеканала CNN.

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По его данным, очередной, четвертый по счету, пролет российских бомбардировщиков в данном районе был зафиксирован в среду, 19 апреля. На этот раз ВВС США не стали поднимать авиацию для сопровождения.

18 апреля сообщалось, что в районе Аляски были замечены два Ту-95 ВКС РФ. Для их сопровождения в воздух были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3 американских Военно-воздушных сил. Они сопровождали российские бомбардировщики до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

В Минобороны России подтвердили воздушное патрулирование побережья Аляски двумя Ту-95МС 18 апреля, а также то, что их сопровождали истребители ВВС Соединенных Штатов. В военном ведомстве РФ подчеркнули, что российская авиация совершала полет в полном соответствии с международными правилами и не нарушала границ других стран.

В Белом доме отметили, что о появлении российских бомбардировщиков у Аляски доложили президенту Дональду Трампу, и подчеркнули, что подобные действия не являются чем-то необычным: Вашингтон также патрулирует международное воздушное пространство, и это законно.

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