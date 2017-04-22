CNN узнал о новых выводах разведки по «вмешательству России» в выборы США

Россия пыталась повлиять на выборы президента США не только через хакерские атаки, но и попытками внедриться в кампанию Дональда Трампа через его советников. К такому выводу склоняются агенты ФБР, занимающиеся расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Сообщается, что вывод был сделал на основе собранных летом прошлого года данных о взаимодействии представителей кампании Трампа с русскими. В частности, американская разведка считает, что Россия пыталась проникнуть в кампанию кандидата-республиканца через Картера Пейджа, который на тот момент занимал должность советника Трампа.

При этом собеседники затрудняются сказать, знал ли Пейдж, что русские его, возможно, использовали, или экс-советник неосознанно общался с российскими агентами.