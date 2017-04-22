CNN узнал о новых выводах разведки по «вмешательству России» в выборы США

Россия пыталась повлиять на выборы президента США не только через хакерские атаки, но и попытками внедриться в кампанию Дональда Трампа через его советников. К такому выводу склоняются агенты ФБР, занимающиеся расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Сообщается, что вывод был сделал на основе собранных летом прошлого года данных о взаимодействии представителей кампании Трампа с русскими. В частности, американская разведка считает, что Россия пыталась проникнуть в кампанию кандидата-республиканца через Картера Пейджа, который на тот момент занимал должность советника Трампа.
При этом собеседники затрудняются сказать, знал ли Пейдж, что русские его, возможно, использовали, или экс-советник неосознанно общался с российскими агентами.
Сам Пейдж отверг подозрения в том, что когда-либо собирал данные для России. Он подчеркнул, что, напротив, помогал разведывательному сообществу США. «Любой русский человек может обмениваться информацией с российским правительством, так и я обменивался в прошлом с ЦРУ, ФБР и другими правительственными учреждениям», отметил он.
Однако американская разведка предполагает, что Россия пыталась проникнуть во внутреннюю работу кампании Трампа, используя каналы обратного канала для общения с людьми в окружении Трампа, подчеркивают собеседники.
При этом источники подчеркивают, что Пейдж был не один из советников Трампа, кто, как считает американская и европейские разведки, общался как с официальными лицами России, так и с другими русскими во время президентской кампании.
Объем этих контактов и их частота вызвали повышенный интерес у разведки США, добавляет телеканал.