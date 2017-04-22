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05:52 (мск), источник: РБК

CNN узнал о новых выводах разведки по «вмешательству России» в выборы США

Американская разведка считает, что Россия пыталась вмешаться в выборы США не только через хакерские атаки, узнал CNN. Российские агенты могли использовать советников Дональда Трампа, чтобы внедриться в его кампанию, считает в ФБР.

Источник: Reuters

Россия пыталась повлиять на выборы президента США не только через хакерские атаки, но и попытками внедриться в кампанию Дональда Трампа через его советников. К такому выводу склоняются агенты ФБР, занимающиеся расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Сообщается, что вывод был сделал на основе собранных летом прошлого года данных о взаимодействии представителей кампании Трампа с русскими. В частности, американская разведка считает, что Россия пыталась проникнуть в кампанию кандидата-республиканца через Картера Пейджа, который на тот момент занимал должность советника Трампа.

При этом собеседники затрудняются сказать, знал ли Пейдж, что русские его, возможно, использовали, или экс-советник неосознанно общался с российскими агентами.

Сам Пейдж отверг подозрения в том, что когда-либо собирал данные для России. Он подчеркнул, что, напротив, помогал разведывательному сообществу США. «Любой русский человек может обмениваться информацией с российским правительством, так и я обменивался в прошлом с ЦРУ, ФБР и другими правительственными учреждениям», отметил он.

Однако американская разведка предполагает, что Россия пыталась проникнуть во внутреннюю работу кампании Трампа, используя каналы обратного канала для общения с людьми в окружении Трампа, подчеркивают собеседники.

При этом источники подчеркивают, что Пейдж был не один из советников Трампа, кто, как считает американская и европейские разведки, общался как с официальными лицами России, так и с другими русскими во время президентской кампании.

Объем этих контактов и их частота вызвали повышенный интерес у разведки США, добавляет телеканал.

Комментарии
2
А Б
Надо полагать, что спецслужбы США смогут собрать и предоставить данные, которые позволят им придать предположениям о вмешательстве РФ в выборы в США, характер обоснованных доказательств.
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Существование России - влияет на ВСЁ. Не надо иметь семь пядей во лбу - чтобы это понять.
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