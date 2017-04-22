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07:08 (мск), источник: Newtimes.kz

В комитете по делам религий прокомментировали запрет на хиджаб в Казахстане

В ведомстве уже занялись подготовкой соответствующего законопроекта, передает телеканал «Астана».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщил и.о. главы Комитета по делам религий Бакытжан Кулекеев, ведомство уже приступило к работе: изменения в закон, возможно, введут до конца года. При этом будет изучаться международный опыт, уточнил наш спикер.

Напомню, о законодательном запрете хиджаба в стране Президент Нурсултан Назарбаев говорил на встрече с духовенством в Акорде 19 апреля.

По словам Главы государства, черные одеяния «не соответствуют ни нашим традициям, ни нашему народу». И вот, как прокомментировали этот вопрос в Комитете по делам религий.

«Этот вопрос не только внешней атрибутики, будь то одежда, хиджаб, короткие штаны, борода. Среди населения проповедуется чуждая нам идеологическая установка, ценности. Иногда, к сожалению, это доходит до радикальных проявлений. Понятно, что в этих условиях общество и государство должно реагировать», — добавил Бакытжан Кулекеев.

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