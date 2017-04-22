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07:52 (мск), источник: Интерфакс

Правительство РФ утвердило меры поддержки книготорговли

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поддержке негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения печатных средств массовой информации (СМИ), сообщает сайт правительства РФ.

Источник: Reuters
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«Подписанным распоряжением утвержден комплекс мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития розничной сети распространения)», — говорится в сообщении.

Документом, в частности, предусматривается создание возможности для отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих торговлю книгами и печатными СМИ в специализированных магазинах и павильонах, к субъектам социального предпринимательства; принятие региональных программ поддержки и развития чтения; проведение мероприятий по популяризации чтения в печатном и электронном виде; мониторинг количества нестационарных торговых объектов (киосков и павильонов) со специализацией «Печатная продукция».

«Реализация комплекса мер позволит поддержать организации в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации, выработать единый подход к организации распространения печатных средств массовой информации», — отмечают в правительстве РФ.

Комментарии
1
Tavovic
Да все уж , проехали , все давно в цифре и бесплатно , можно все наследие одним архивом-библиотекой скачать )))
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