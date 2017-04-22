Перемещение военной техники у границ с КНДР в ВВО объяснили проведением учений
Ранее в СМИ и соцсетях было распространено видео, на котором военную технику перевозят на платформах по железной дороге.
Ранее в СМИ и соцсетях было распространено видео, на котором военную технику перевозят на платформах по железной дороге.
Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.
Как писало информагентство, железнодорожные составы с военной техникой, двигающиеся через Хабаровск в сторону Приморья, уже не первый день замечали местные жители. Видеозапись прохождения одного такого состава попала в распоряжение редакции. Однако начальник
— Не могу сказать конкретно за каждый состав, но сегодня техника в принципе перемещается по регионам, в связи с проведением плановых контрольных проверок по результатам зимнего периода обучения. Военные части выезжают на незнакомые полигоны и отрабатывают задачи в новой местности, — заявил Александр Гордеев.
По его словам, военная техника, которая имеется в распоряжении войск на Дальнем Востоке, была задействована в масштабных учениях по управлению группировками ПВО и авиации, проходившими на специализированном полигоне Телемба в республике Бурятия.
— Недавно у нас закончилась такая проверка в Забайкальском крае. С большой вероятностью, состав возвращает технику в пункт постоянной дислокации, — сообщил Александр Гордеев.
Неделю назад заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Восточного военного округа для проверки состояния