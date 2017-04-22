Перемещение военной техники у границ с КНДР в ВВО объяснили проведением учений

Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.

Пресс-служба Восточного военного округа опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы стягивании военной техники из Хабаровского края на юг Приморья к госгранице с КНДР. По словам руководителя пресс-службы Александра Гордеева, техника перемещается по регионам в связи с проведением плановых контрольных проверок по результатам зимнего периода обучения, сообщает ИА AmurMedia.

Как писало информагентство, железнодорожные составы с военной техникой, двигающиеся через Хабаровск в сторону Приморья, уже не первый день замечали местные жители. Видеозапись прохождения одного такого состава попала в распоряжение редакции. Однако начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев сообщил, что это были абсолютно плановые мероприятия боевой подготовки, которые никак не связаны с политическими моментами.

— Не могу сказать конкретно за каждый состав, но сегодня техника в принципе перемещается по регионам, в связи с проведением плановых контрольных проверок по результатам зимнего периода обучения. Военные части выезжают на незнакомые полигоны и отрабатывают задачи в новой местности, — заявил Александр Гордеев.

По его словам, военная техника, которая имеется в распоряжении войск на Дальнем Востоке, была задействована в масштабных учениях по управлению группировками ПВО и авиации, проходившими на специализированном полигоне Телемба в республике Бурятия.

— Недавно у нас закончилась такая проверка в Забайкальском крае. С большой вероятностью, состав возвращает технику в пункт постоянной дислокации, — сообщил Александр Гордеев.