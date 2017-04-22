Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Годовой доход, указанный женой Медведева в декларации
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
"Живите сами по себе": полковник ВСУ о поражении Украины в войне
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Путину назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
09:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Перемещение военной техники у границ с КНДР в ВВО объяснили проведением учений

Ранее в СМИ и соцсетях было распространено видео, на котором военную технику перевозят на платформах по железной дороге.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.

Пресс-служба Восточного военного округа опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы стягивании военной техники из Хабаровского края на юг Приморья к госгранице с КНДР. По словам руководителя пресс-службы Александра Гордеева, техника перемещается по регионам в связи с проведением плановых контрольных проверок по результатам зимнего периода обучения, сообщает ИА AmurMedia.

Как писало информагентство, железнодорожные составы с военной техникой, двигающиеся через Хабаровск в сторону Приморья, уже не первый день замечали местные жители. Видеозапись прохождения одного такого состава попала в распоряжение редакции. Однако начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев сообщил, что это были абсолютно плановые мероприятия боевой подготовки, которые никак не связаны с политическими моментами.

— Не могу сказать конкретно за каждый состав, но сегодня техника в принципе перемещается по регионам, в связи с проведением плановых контрольных проверок по результатам зимнего периода обучения. Военные части выезжают на незнакомые полигоны и отрабатывают задачи в новой местности, — заявил Александр Гордеев.

По его словам, военная техника, которая имеется в распоряжении войск на Дальнем Востоке, была задействована в масштабных учениях по управлению группировками ПВО и авиации, проходившими на специализированном полигоне Телемба в республике Бурятия.

— Недавно у нас закончилась такая проверка в Забайкальском крае. С большой вероятностью, состав возвращает технику в пункт постоянной дислокации, — сообщил Александр Гордеев.

Неделю назад заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Восточного военного округа для проверки состояния материально-технического обеспечения (МТО), боевой и мобилизационной готовности их соединений и воинских частей. В ходе этой проверки, в частности, предпринимался вывод техники и личного состава, а также совершались марши.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Неделя с AmurMedia: супер-доходы, нападение на ФСБ, обыски в Управлении и Леруа Мерлен
Дворкович заявил, что Россия останется лидером по экспорту зерна
Компании Exxon отказали в исключении из режима санкций против РФ
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о членстве Турции
СМИ: Иванка Трамп набирает чиновников из команды Буша-младшего
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь