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09:02 (мск), источник: РБК - Украина

Ирину Аллегрову обвинили в незаконном пересечении украинской границы

Российская певица Ирина Аллегрова стала очередной звездой из РФ, которая попала в украинскую антитеррористическую базу «Миротворец».

Поводом для этого стали ее неоднократные выступления в Крыму.

Запись с данными Аллегровой появились в «чистилище» 21 апреля. В ней указано, что певица выступала с концертами в Ялте в 2015—2016 годах на Днях России, а также планирует концерт в апреле 2017 года.

Аллегрову обвиняют в незаконном пересечении границы Украины и незаконной концертной деятельности в Крыму.

Ранее Стас Пьеха также попал в список «Миротворца» из-за концертов в Крыму.

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