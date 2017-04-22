Ирину Аллегрову обвинили в незаконном пересечении украинской границы

Поводом для этого стали ее неоднократные выступления в Крыму.

Запись с данными Аллегровой появились в «чистилище» 21 апреля. В ней указано, что певица выступала с концертами в Ялте в 2015—2016 годах на Днях России, а также планирует концерт в апреле 2017 года.

Аллегрову обвиняют в незаконном пересечении границы Украины и незаконной концертной деятельности в Крыму.