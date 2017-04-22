Ирину Аллегрову обвинили в незаконном пересечении украинской границы
Российская певица Ирина Аллегрова стала очередной звездой из РФ, которая попала в украинскую антитеррористическую базу «Миротворец».
Российская певица Ирина Аллегрова стала очередной звездой из РФ, которая попала в украинскую антитеррористическую базу «Миротворец».
Поводом для этого стали ее неоднократные выступления в Крыму.
Запись с данными Аллегровой появились в «чистилище» 21 апреля. В ней указано, что певица выступала с концертами в Ялте в 2015—2016 годах на Днях России, а также планирует концерт в апреле 2017 года.
Аллегрову обвиняют в незаконном пересечении границы Украины и незаконной концертной деятельности в Крыму.
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