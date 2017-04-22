СМИ: дочь Трампа набирает чиновников из команды Буша-младшего

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По данным издания, вдобавок к своему близкому советнику Дине Пауэлл, занимавшей должность ассистента по кадровым вопросам в администрации 43-го президента США, Иванка приняла на работу Джули Редфорд, работавшую у Маргарет Спеллинг, министра образования США при Буше-младшем.

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Редфорд, как и Иванка, являющаяся матерью троих детей, заняла должность руководителя аппарата своей начальницы после того, как ее наняли на работу в феврале текущего года, пишет издание.

Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США, хотя и не занимает официальных должностей