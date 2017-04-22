Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Мать подозреваемых в теракте в Петербурге сделала заявление
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Путину назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
22Цвет нации
14События недели в фотографиях
15Роботы в Пальмире
09:47 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: дочь Трампа набирает чиновников из команды Буша-младшего

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Иванка Трамп, неофициально занимающая должность помощницы своего отца президента США Дональда Трампа, набирает себе команду из чиновников администрации экс-главы Джорджа Буша-младшего, пишет издание Politico.

Источник: Reuters

По данным издания, вдобавок к своему близкому советнику Дине Пауэлл, занимавшей должность ассистента по кадровым вопросам в администрации 43-го президента США, Иванка приняла на работу Джули Редфорд, работавшую у Маргарет Спеллинг, министра образования США при Буше-младшем.

Читайте также
В Китае создали фан-клуб Иванки Трамп

Редфорд, как и Иванка, являющаяся матерью троих детей, заняла должность руководителя аппарата своей начальницы после того, как ее наняли на работу в феврале текущего года, пишет издание.

Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США, хотя и не занимает официальных должностей

Ранее издание Politico со ссылкой на юриста Иванки Джейми Горелика сообщило, что она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации.

Комментарии
3
Андрей Гончаров
Семейный бизнес.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Товарищ Сухов Красноармеец
Дочь Ельцера набирает себе команду из чубайсят
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Tavovic
Ну не из команды же Копченого набирать , который только палки в колеса всем вставлял .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Хабаровске напали на приемную ФСБ, погибли два человека
СК отверг предположения о связи атаки на ФСБ с ИГ
Компании Exxon отказали в исключении из режима санкций против РФ
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о членстве Турции
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь