СМИ: дочь Трампа набирает чиновников из команды Буша-младшего
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Иванка Трамп, неофициально занимающая должность помощницы своего отца президента США Дональда Трампа, набирает себе команду из чиновников администрации
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Иванка Трамп, неофициально занимающая должность помощницы своего отца президента США Дональда Трампа, набирает себе команду из чиновников администрации
По данным издания, вдобавок к своему близкому советнику Дине Пауэлл, занимавшей должность ассистента по кадровым вопросам в администрации 43-го президента США, Иванка приняла на работу Джули Редфорд, работавшую у Маргарет Спеллинг, министра образования США при
Редфорд, как и Иванка, являющаяся матерью троих детей, заняла должность руководителя аппарата своей начальницы после того, как ее наняли на работу в феврале текущего года, пишет издание.
Ранее издание Politico со ссылкой на юриста Иванки Джейми Горелика сообщило, что она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации.