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10:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Госдумы намерены возродить межфракционную группу «Байкал»

Сергей Тен считает, что это поможет вернуть Байкальский регион в федеральную повестку.

Источник: IrkutskMedia.ru

Организационное собрание депутатов Госдумы от Байкальского региона прошло накануне, 21 апреля. На мероприятии было принято решение о воссоздании Межфракционной депутатской рабочей группы «Байкал». Руководителем объединения предложено стать депутату Государственной Думы от Иркутской области Сергею Тену. Основная цель воссоздаваемой в обновленном составе МДРГ «Байкал» остается прежней — совершенствование правовой базы, касающейся социально-экономического развития Байкальского региона, охраны озера Байкал, улучшения качества жизни жителей, обеспечения роста инвестиций и бюджетного финансирования. Говоря об основных задачах рабочей группы, Сергей Тен отметил, что она в широком смысле должна стать площадкой для обсуждения и выработки единой позиции Госдумы по всему кругу вопросов, затрагивающих интересы Байкальского региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу депутата.

«В 2017 году заканчивается действие ФЦП “Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года”. Ее финансирование в связи с кризисом болезненно урезано, кроме того, основное внимание в программе изначально было обращено развитию Дальнего Востока. Фактически сегодня Байкальский регион остался вне федеральных стратегий развития, и нужно думать, что делать с этой ситуацией», — заявил Сергей Тен.

Еще одной острейшей проблемой всех трех субъектов парламентарий назвал демографическую ситуацию.

«Главное — мы должны остановить отток молодежи из региона, создать условия для того, чтобы в первую очередь молодежь связывала свое будущее со своей малой Родиной, оставалась здесь жить, создавать семьи. Нужен комплексный подход к развитию системы высшего образования Байкальского региона, к внятной молодежной политике. Ни один из вузов Байкальского региона не имеет статуса опорного. И эта ситуация тоже требует нашего пристального внимания и поддержки», — подчеркнул Сергей Тен.

Участники собрания сошлись во мнении, что первоочередной прикладной задачей рабочей группы является поручение президента РФ об утверждении приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал. Паспортом проекта определен срок внесения изменений в нормативно-правовые акты 2017−2018 годов.

«Сроки жесткие, но реальные. Для их выполнения требуется согласованная работа правительства РФ, Государственной Думы РФ, исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Возрождение рабочей группы “Байкал” позволит повысить эффективность этой работы», — сказал депутат.

Существенную озабоченность участников депутатского объединения вызывают планы Монголии по строительству ГЭС в бассейне реки Селенги.

«По мнению ученых СО РАН, более 65% прогнозируемых последствий строительства ГЭС могут быть отнесены к разряду негативных для экосистемы Байкала. Поэтому, мы должны взять этот процесс под свой контроль. Необходим постоянный мониторинг ситуации, участие в слушаниях. Они не должны стать мероприятием «для галочки», — отметил Сергей Тен.

Несмотря на то, что решения межфракционной рабочей группы носят рекомендательный характер, участники собрания согласились с необходимостью использовать все возможности для привлечения федерального финансирования в социальные проекты, инфраструктуру, образование, здравоохранение Байкальского региона.

«Мы должны создать условия, которые позволят удержать молодежь, бизнес, наиболее активных людей, от которых зависит будущее региона. Нужно вернуть Байкальский регион в федеральную повестку», — резюмировал Сергей Тен.

Справка: Межфракционная депутатская рабочая группа «Байкал» (МДРГ «Байкал») работала в VI созыве Государственной думы РФ с 2012 года, объединяя депутатов всех фракций от Иркутской области, Забайкальского края.

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