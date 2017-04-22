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09:55 (мск), источник: КрымPress

Вице-мэр итальянского города Ровиго приехал в Крым, чтобы подружиться с Ялтой

Вице-мэр итальянского города Ровиго Эцио Конки принял участие в Ялтинском международном экономическом форуме.

— Глобальная задача сейчас — установление дружеских отношений между жителями наших городов. Ровиго находится в уникальной природной и экологической зоне, в дельте реки По. Уверен, крымчанам было бы интересно приехать к нам, так же как и жителям Ровиго было бы интересно приехать в Ялту, — заявил политик на форуме.

При этом Эцио Конки подчёркивает — верит, что существующие санкционные барьеры в ближайшее время падут. Говорит, такие неадекватные меры крайне мешают. Санкции создают даже бытовые неудобства обычным жителям: я не смог напрямую из Италии прилететь в Крым — приходится лететь через Москву, — пожаловался высокий гость.

Напомним, в городах-побратимах у Ялты уже значатся два итальянских населённых пункта — Поццуоли в Неаполитанском регионе и Сальсомаджоре-Терме в регионе Эмилия-Романья.

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