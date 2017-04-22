КНДР заявила, что не боится войны

«Несгибаемое желание КНДР — пойти до конца, если США намерены продолжать свою конфронтационную политику. Армия КНДР уже четко обозначила, что ее контрмеры будут включать внезапные упреждающие удары и другие методы», — отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что Пхеньян ответит «всеобщей войной на тотальную войну», «ядерными ударами на ядерную войну», но обязательно одержит победу в этом «смертельно опасном противостоянии»

В заявлении подчеркивается, что Пхеньян ответит «всеобщей войной на тотальную войну», «ядерными ударами на ядерную войну», но обязательно одержит победу в этом «смертельно опасном противостоянии»

«КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается ее избежать», — добавили северокорейские дипломаты.

На прошлых выходных объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.