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10:30 (мск), источник: РИА Новости

КНДР заявила, что не боится войны

ТОКИО, 22 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. КНДР является миролюбивым государством, но для защиты от угрозы со стороны США готова пойти на крайние меры, приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление представителей северокорейского МИД.

Источник: РИА Новости

«Несгибаемое желание КНДР — пойти до конца, если США намерены продолжать свою конфронтационную политику. Армия КНДР уже четко обозначила, что ее контрмеры будут включать внезапные упреждающие удары и другие методы», — отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что Пхеньян ответит «всеобщей войной на тотальную войну», «ядерными ударами на ядерную войну», но обязательно одержит победу в этом «смертельно опасном противостоянии»
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«КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается ее избежать», — добавили северокорейские дипломаты.

На прошлых выходных объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

Комментарии
1
Владимир Пацак
Если такие черти начнут вылазить из подводных лодок на западном побережье США? Америкосы бегом, по поверхности Атлантического океана, перебегут в Европу.
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