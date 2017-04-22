Welt: ЕС намерен обсудить прекращение переговоров о вступлении Турции в союз

БЕРЛИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. ЕС намерен обсудить вопрос временной приостановки переговоров о вступлении Турции в сообщество после референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на дипломатические источники.

«Эта тема будет на повестке дня встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в конце следующей недели на Мальте ( 28—29 апреля ), главы МИД призовут Еврокомиссию (ЕК) рассмотреть, не нарушила ли Анкара основные линии переговоров о вступлении и, соответственно, не нужно ли их временно остановить», — приводит издание слова европейского дипломата, знакомого с ситуацией.

Как пишет Welt, в ЕС исходят из того, что ЕК в ближайшее время рекомендует приостановить переговоры с Анкарой на неопределенное время «из-за серьезного и продолжительного нарушения принципов свободы, демократии и прав человека» в Турции.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.