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10:12 (мск), источник: ТАСС

Welt: ЕС намерен обсудить прекращение переговоров о вступлении Турции в союз

Такое решение было принято после референдума о внесении поправок в конституцию страны.

Источник: AP 2017

БЕРЛИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. ЕС намерен обсудить вопрос временной приостановки переговоров о вступлении Турции в сообщество после референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на дипломатические источники.

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«Эта тема будет на повестке дня встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в конце следующей недели на Мальте (28—29 апреля), главы МИД призовут Еврокомиссию (ЕК) рассмотреть, не нарушила ли Анкара основные линии переговоров о вступлении и, соответственно, не нужно ли их временно остановить», — приводит издание слова европейского дипломата, знакомого с ситуацией.

Как пишет Welt, в ЕС исходят из того, что ЕК в ближайшее время рекомендует приостановить переговоры с Анкарой на неопределенное время «из-за серьезного и продолжительного нарушения принципов свободы, демократии и прав человека» в Турции.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.

Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской

Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Комментарии
3
Андрей Гончаров
Ага. Долго они их за нос водили.
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Товарищ Сухов Красноармеец
Хахахаха - гейропейсы не хотят развала))))))))))))))
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Tavovic
Лицемеры , все знали это изначально .
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