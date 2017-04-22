Экс-глава ГИБДД Рифкат Минниханов назвал причину своего ухода

Так, в ходе встречи один из предпринимателей пожаловался, что долго приходится стоять в очереди, чтобы поставить на учет автомобиль.

— Раньше была электронная запись и вопрос решался за полтора часа. Сейчас же предварительных талонов нет. Сидишь и не знаешь, когда тебя вызовут, — посетовал он.

Глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов признал, что такая проблема есть.

— Раньше мы работали на собственной региональной IT-программе: достаточно было нескольких минут для проверки сведений. С 1 сентября перешли на федеральную сетку — бывает зависает. Ведь по всей стране сведения прокачивают, — сказал он.

— Нас заставляли переходить на федеральную программу. Поэтому я и ушел, — добавил Рифкат Минниханов, передает «Реальное время».

Напомним, Рифкат Минниханов покинул пост главы ГИБДД 8 августа прошлого года. При этом на тот момент Минниханов отказался комментировать, чем будет заниматься в дальнейшем. Должность начальника ГИБДД РТ он занимал с 1997 года.