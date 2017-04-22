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10:13 (мск), источник: Prokazan.ru

Экс-глава ГИБДД Рифкат Минниханов назвал причину своего ухода

Экс-глава ГИБДД Рифкат Минниханов признался, что покинул пост в связи с переходом на новые стандарты работы. Об этом он заявил на встрече предпринимателей «Бизнес и власть: откровенный разговор».

Источник: Prokazan.ru

Так, в ходе встречи один из предпринимателей пожаловался, что долго приходится стоять в очереди, чтобы поставить на учет автомобиль.

 — Раньше была электронная запись и вопрос решался за полтора часа. Сейчас же предварительных талонов нет. Сидишь и не знаешь, когда тебя вызовут, — посетовал он.

Глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов признал, что такая проблема есть.

 — Раньше мы работали на собственной региональной IT-программе: достаточно было нескольких минут для проверки сведений. С 1 сентября перешли на федеральную сетку — бывает зависает. Ведь по всей стране сведения прокачивают, — сказал он.

 — Нас заставляли переходить на федеральную программу. Поэтому я и ушел, — добавил Рифкат Минниханов, передает «Реальное время».

Напомним, Рифкат Минниханов покинул пост главы ГИБДД 8 августа прошлого года. При этом на тот момент Минниханов отказался комментировать, чем будет заниматься в дальнейшем. Должность начальника ГИБДД РТ он занимал с 1997 года.

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