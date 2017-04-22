Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская открывает общественную приемную в Евпатории

Там и проведёт первые встречи с гражданами. Об этом она написала на свое странице в Facebook.

— Открываю свою общественную приёмную в Крыму, — написала Поклонская. — Официально работа начнётся 4 мая, в этот день буду проводить приём граждан с 10.30 до 22.30. Предварительная запись не требуется.

По словам Поклонской, её личные приёмы в Евпатории станут регулярными.

В приёмной (по адресу: ул. Гоголя, 17Е) также будут работать помощники депутата, через которых можно будет передать обращения.