Крымские власти не собираются пересматривать решение о запрете меджлиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Решение о запрете деятельности объединения «Меджлис
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Решение о запрете деятельности объединения «Меджлис
Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма. В тоже время, суд посчитал, что РФ должна воздерживаться от введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, который признан экстремистским и запрещен в РФ.
«Меджлис запрещен
По его словам, крымские татары имеют возможность создавать различные общественные структуры, для отстаивания и продвижения своих интересов.
«Таковых в Крыму насчитывается более десяти. Крымские татары активно интегрировались в