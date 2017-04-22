Крымские власти не собираются пересматривать решение о запрете меджлиса

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма. В тоже время, суд посчитал, что РФ должна воздерживаться от введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, который признан экстремистским и запрещен в РФ.

«Меджлис запрещен из-за экстремисткой деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет. Мы не пойдем на то, чтобы под давлением извне разрешить деятельность организации, которая дискредитирована своими лидерами, занявшими враждебную позицию по отношению к крымчанам», — сказал Смирнов журналистам.

По его словам, крымские татары имеют возможность создавать различные общественные структуры, для отстаивания и продвижения своих интересов.