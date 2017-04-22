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11:31 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти не собираются пересматривать решение о запрете меджлиса

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Решение о запрете деятельности объединения «Меджлис крымско-татарского народа», признанного экстремистским, пересматриваться не будет, заявил глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированным гражданам правительства республики Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма. В тоже время, суд посчитал, что РФ должна воздерживаться от введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, который признан экстремистским и запрещен в РФ.

«Меджлис запрещен из-за экстремисткой деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет. Мы не пойдем на то, чтобы под давлением извне разрешить деятельность организации, которая дискредитирована своими лидерами, занявшими враждебную позицию по отношению к крымчанам», — сказал Смирнов журналистам.

По его словам, крымские татары имеют возможность создавать различные общественные структуры, для отстаивания и продвижения своих интересов.

«Таковых в Крыму насчитывается более десяти. Крымские татары активно интегрировались в социально-политическое пространство Российской Федерации и не нуждаются в сомнительном покровительстве извне», — подчеркнул Смирнов.

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