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14:17 (мск), источник: УНИАН

У Трампа не позволили бывшей компании Тиллерсона бурить скважины в Черном море в обход санкций против РФ — СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не позволила компании Exxon Mobil, которую до 2017 года возглавлял нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон, осуществлять бурение нефтяных скважин в Черном море вместе с российской госкомпанией «Роснефть» в обход санкций, введенных против Российской Федерации. Об этом сообщает The New York Times.

Источник: УНИАН

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул: «На основе консультаций с президентом Дональдом Трампом Департамент казначейства (Министерство финансов) не будет снимать запрет для компаний из США, включая Exxon, что позволило бы осуществлять бурение, запрещено действующими санкциями, связанными с Россией».

Издание отмечает, что нефтяная компания Exxon Mobil в 2015 году обратилась к Администрации президента США с просьбой отменить запрет на сотрудничество с компанией «Роснефть», утверждая, что может потерять свои права на разведку месторождений и добычу полезных ископаемых в Черном море, если до конца 2017 года начнет бурение, что предусмотрено контрактом с компанией «Роснефть».

Предыдущая администрация президента Барака Обамы не ответила на это обращение, но компания Exxon Mobil надеялась, что администрация Трампа будет более благосклонна к ней.

Как сообщал УНИАН ранее, американский энергетический гигант ExxonMobil просил правительство США сделать исключение в санкциях против России и позволить ему разрабатывать совместные проекты с российской «Роснефтью».

В частности, менеджеров ExxonMobil интересует совместное с «Роснефтью» разработка нефтяных месторождений в районе Черного моря.

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