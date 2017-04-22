Путин направил приветственную телеграмму III Съезду народов Татарстана
(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин прислал проходящему в Казани III Съезду народов Татарстана приветственную телеграмму.
(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин прислал проходящему в Казани III Съезду народов Татарстана приветственную телеграмму.
Ее зачитал заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.
В телеграмме глава государства отметил, что считает съезд «большим, знаковым событием для республики и России в целом».
Путин подчеркнул, что Татарстан «по праву славится и дорожит своей древней историей, культурами и обычаями проживающих здесь народов», а особенно — «уникальными традициями доверия, взаимопонимания и гостеприимства».
По словам Президента России, «государство придает приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране». Поэтому «программы по поддержке национальных языков, школ, культурных и образовательных проектов», а также «просветительские, межрегиональные, международные проекты» обязательно будут развиваться, заверил он.
Владимир Путин завершил свое послание участникам и гостям съезда пожеланиями «успехов и всего самого доброго».