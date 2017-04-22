Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Диверсанты ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14«Дарю тебе звезду»
10Протест одного
15:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Шаймиев о договоре РФ и РТ: Учитывая его созидательный характер, он имеет право на жизнь

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В общественной жизни Татарстана — событие особой важности. Об этом заявил на III Съезде народов Татарстана, проходящем в Казани, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Источник: ИА Татар-информ

Первый Президент республики напомнил, что I Съезд народов Татарстана был проведен в 1992 году, II — в 2007-м.

«За первым съездом народов последовало подписание в 1994 году договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и органами госвласти Татарстана. В год проведения второго съезда состоялось подписание второго договора, который закрепил отношения республики с федеральным центром строго в рамках действующих конституций РФ и РТ», — отметил Минтимер Шаймиев.

Он подчеркнул, что в договоре «не предусмотрены какие-либо налоговые или финансово-экономические преференции для Татарстана».

«Сегодня, учитывая созидательный характер данного договора, в результате которого мы пришли к успешному развитию республики, он имеет право на жизнь. Договор может быть продлен без внесения каких-либо изменений в его содержание — как конституционная норма, способствующая укреплению федеративной основы нашего государства», — считает Госсоветник РТ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Мамадышском районе на кухне сгорел пенсионер
Spiegel: немецкая разведка годами шпионила за Интерполом
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Фридинский направил в Совет Федерации прошение об отставке
Число жертв атаки на военную базу в Афганистане выросло до 150
Заморские территории Франции приступили к выборам президента
На Ставрополье уничтожены два боевика из «спящей» ячейки ИГ
Американские СМИ узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь