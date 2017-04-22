Шаймиев о договоре РФ и РТ: Учитывая его созидательный характер, он имеет право на жизнь

Первый Президент республики напомнил, что I Съезд народов Татарстана был проведен в 1992 году, II — в 2007-м.

«За первым съездом народов последовало подписание в 1994 году договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и органами госвласти Татарстана. В год проведения второго съезда состоялось подписание второго договора, который закрепил отношения республики с федеральным центром строго в рамках действующих конституций РФ и РТ», — отметил Минтимер Шаймиев.

Он подчеркнул, что в договоре «не предусмотрены какие-либо налоговые или финансово-экономические преференции для Татарстана».